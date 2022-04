¡A veces ya no es lo duro, sino lo tupido!

Han pasado 25 meses desde que llegó a México la pandemia, misma que nos guardó por un tiempo y que no sólo nos dejó al filo de perder la salud o la vida sino, también, desestabilizó nuestra economía.

Meses en los que tuvimos que tomar decisiones importantes y cambiantes ante tantos escenarios diversos en los que, definitivamente, no podíamos ‘tirar la toalla’.

Comenzamos por echar mano de los fondos de emergencia, luego hablamos para negociar con nuestros proveedores, socios, trabajadores, arrendatarios y más, para que nos aguantaran por un tiempo, pero… tras tres olas de repunte de contingencia sanitaria, inflación por encima de los 7.5 puntos porcentuales y con expectativas de llegar a septiembre por ahí de 8.5, un conflicto entre Rusia y Ucrania que sin querer ya sobrepasó los dos meses y más; pareciera que el túnel no tiene salida.

El escenario es complicado para cientos, incluso para miles de emprendedores y empresarios quienes estamos a punto de desfallecer.

Las cámaras empresariales y organizaciones de comerciantes, emprendedores y empresarios y estadistas, reportan que cerca de 80 por ciento de sus integrantes tuvieron que recurrir al menos a un crédito bancario, a un convenio con inmobiliarias y prestadores de servicios o a una proveeduría con el fin de no cerrar, sin embargo ya tienen meses caídos.

Esto ha desembocado en una enorme cadena de escasez de liquidez en el mercado, generando que se vea alentada la economía, que haya cartera vencida y que incluso, la inflación siga en aumento por el dinero virtual a futuro.

Ahora, si bien es cierto que eso no hace falta mencionarlo porque lo vivimos todos a diario en nuestros modelos de negocio y en nuestra vida cotidiana, sí vale la pena hacer una lista de alternativas para poder salir poco a poco de este tipo de problemas.

Seguir postergando los pagos no nos ayudará a menos que estén amortizados, es decir, que se fije una fecha y estrategia de solvencia y que todo lo que se abone sea directamente inyectado a capital.

Genera pagos parciales para mantener liquidez en tu entorno; recuerda que, si no hay circulante que aceite la maquinaria, se oxida el motor. Es una metáfora que aplica perfecto para explicar esta dinámica.

Trata de ajustar y priorizar qué sí y qué no funciona para reducir gastos.

Tal vez, puedes optimizar actividades y eso te puede permitir no tener que hacer uso de oficinas adicionales y por tanto puedes ahorrarte un gasto.

Quizá sea bueno comenzar a vender algunos activos, de preferencia no aquellos que incrementen su valor con el tiempo, o representen una herramienta para generar más en tu negocio, porque entonces te estarías descapitalizando, pero sí aquellos que incluso pueden depreciarse.

Poco a poco las cosas irán mejor, no te desesperes, todos pasamos por momentos en los que nos gustaría abrir el armario y llegar a Narnia para olvidarnos un poco, pero eso no resuelve nada, recuerda que lo único que cambia con el tiempo es el clima, lo demás, o ejerces acción sobre ello o no se moverá solo.

Estos son algunos tips que les doy para que todos seamos… UNIVERPRESARIOS.