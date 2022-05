El orgullo de ser poblano

De la semana pasada, que fue columna reciente, hasta hoy han pasado muchas cosas que hoy quiero contarles.

Comenzamos con el Desfile del 5 de Mayo, en donde más de 16 mil personas, entre personal militar y civiles recordaron con verdadero patriotismo la gesta heroica que cumplió 160 años de historia. El desfile estuvo lleno de simbolismo y de gran significado. Desde 2014, no era presidido por el presidente de la República y la asistencia de nuestro Ejecutivo Federal dio mucho de qué hablar a las prensas poblana y nacional, quienes pasaron por alto lo que nuestro gobernador Miguel Barbosa dijo sobre que estos eventos no serían como el esplendor del tricolor que gobernó por más de 80 años; claro que estuvo lleno de referencias históricas, frases, nombres de personajes, fue un evento que nos regresó a nuestra identidad como poblanos y, sobre todo, nos recordó la importancia de trabajar por el bienestar de todos y todas, anteponiendo los intereses nacionales por encima de los ajenos.

De igual manera sirvió para tranquilizar a muchos y muchas que quieren ver la relación quebrantada de nuestro gobernador con el presidente, quien reconoció el trabajo en el estado a través de un gobierno apegado a los principios de la Cuarta Transformación, así como el refrendo de la lealtad y compromiso que se tiene como poblanas y poblanos al proyecto de nación que encabeza nuestro presidente López Obrador.

Hoy más que nunca, ¡Qué Reviva Puebla!

…

Nuestro trabajo como legisladores muy independientemente de velar por el marco jurídico poblano, establecer los medios de actuación del estado mediante la creación, modificación y eliminación de leyes, también es visitar cada rincón, cada colonia del distrito al que representamos, siempre en busca de soluciones para mejorar la calidad de vida de todos y de todas. Por ello, no he dejado de visitarlo, la creación de puentes de comunicación con nuestros representados es el eslabón que nos une y nos obliga a ser partícipes activos de la vida pública de nuestro estado. Nunca dejaré de agradecer la hospitalidad y el cariño con el que me reciben todos los días, ya saben cómo trabajo, saben del compromiso que tengo, el mío y el de mi equipo, saben que no los defraudaremos.

…

Hoy, 10 de mayo, celebramos el Día de la Madre, quienes son parte fundamental de nuestras vidas. Hoy ocupo estas líneas para agradecer a mi mamá y a todas las mamás poblanas por su entrega, trabajo, cariño y tu amor, porque sé que hoy soy la mujer que soy gracias a ti, porque me enseñaste a pelear por lo que quiero y por los que quiero, a no rendirme y sobresalir.

Gracias a todas las mujeres que siempre dan una parte de sí mismas por sus hijos e hijas.

¡Feliz Día de las Madres!