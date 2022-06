La seguridad, el talón de Aquiles de AMLO

Las acciones en materia de seguridad del presente gobierno no están dando los resultados que esperaba la ciudadanía, así lo indica una encuesta telefónica realizada por Indicadores SC entre una muestra de 400 residentes de la zona centro del país (CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala), un 70 % de los entrevistados percibe que la seguridad ha empeorado durante el gobierno de López Obrador. Sólo un 17 % percibe una mejora, mientras que un 13 % percibe que es igual a lo que pasaba en anteriores gobiernos.

Entre las razones que destacan para percibir que ha empeorado la seguridad durante al actual gobierno destacan, en primer lugar, riñas entre grupos rivales del crimen organizado con 31 % de las menciones; en segundo lugar, el incremento de asaltos en el transporte público con 25 %; en tercer lugar, el incremento de secuestros y desapariciones con 18 %; seguido por más narcotráfico con 13 %, entre otras menciones.

La encuesta telefónica levantada el 17 y 18 de junio muestra que la mayoría de los mexicanos están en desacuerdo con la postura del presidente López Obrador en materia de seguridad que él resume en la expresión de “Abrazos No Balazos”: un 57 % de los entrevistados está en desacuerdo con esta expresión, un 25 % se mostró indiferente y 18 % está de acuerdo.

Además, perciben un aumento de incidencia de feminicidios: un 47 % así lo considera, un 32 % lo perciben igual a lo que pasaba en gobiernos anteriores y sólo un 21 % coinciden en que los feminicidios han disminuido con el gobierno de López Obrador.

Las críticas de senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, que señalaron posibles nexos del presidente mexicano con el narcotráfico, han encontrado cierto eco entre los electores en México. Un 39 % de los entrevistados considera que el presidente de la república tiene nexos con el narco, un 33 % mencionó que no sabe del tema y 28 % lo percibe como un ataque sin sustento.

Sabemos que el presidente López Obrador se caracteriza por mantener sus posturas sin cambios ante críticas de adversarios, lo cual puede ser una virtud cuando se trata sólo de percepciones, donde las simpatías y fobias personales de los ciudadanos marcan el desarrollo del debate, pero en temas que tienen incidencia en la realidad cotidiana de los ciudadanos puede convertirse en el ‘talón de Aquiles’ de un gobernante.

A decir de los datos de la encuesta comentada, la seguridad es el punto más débil del gobierno de López Obrador. De no hacer ajustes en su política en seguridad pública, correrá el riesgo de que la realidad alcance, si no es que ya alcanzó a la mayoría de los mexicanos, coincidiendo por vez primera en que las medidas que ha emprendido el actual gobierno en materia de seguridad no sólo no están dando los resultados deseados, sino que incluso están empeorando el clima de inseguridad que de por sí era ya grave al inicio de este sexenio.