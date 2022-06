El día que Claudia decidió tomarse un café

Era un día nublado de junio, y a Claudia se le ocurrió la idea de tomarse un cafecito, caliente y bien servido.

La ex alcaldesa pensó en armar una invitación para sus ‘compas’, y hasta los medios de comunicación.

Así que escribió el motivo de la reunión: “Claudia Rivera Vivanco estará tomando un café con unas amistades en el Café-Restaurant Vittorio's del Zócalo”.

Y todos se preguntaron: ¿para qué es el café?... ¿acaso nos dirá que se casará e invitará a la gran celebración?, pues ¡¡¡nooooo!!!

El asunto era muy sencillo: “Debido al interés generado sobre el proceso de renovación de Morena”… ¡respiramos todos!

Pero, todavía quedaba la duda de esa gran invitación: con unas amistades… ¿quiénes serían esas amistades?

Así que citó a todo mundo a las 10:30 de la mañana, pero los invitados no contaban que la ex alcaldesa estaría mucho antes de la hora pactada, pese a que cuando estaba en el Charlie Hall se tardaba horas en llegar, en esta ocasión fue muy puntual.

Y, ¿quiénes eran sus amistades?, pues nada más y nada menos que: la Tía ‘Lulú’, ex secretaria de Seguridad y Catalina, ex Secretaría de Gobernación.

Por cierto, hablando de Catalina, en la semana fue víctima de la delincuencia en Puebla, pues a la ex secretaria de Gobernación le robaron las llantas de su camioneta, mientras estaba en una ‘junta’ en la sede de Morena en el Centro Histórico. ¡Es una tristeza, porque yo he vivido en carne propia ese tipo de saqueos!

Pero, regresando al tema. Ese lunes nublado ahí estaba Claudia sentada en la mesa de Vittorio's, muy sonriente y diciendo al ritmo del personaje de Eugenio Derbez: ¡Pregúntame, caon, pregúuuuntame!

Y pues que le preguntan: ¿Contenderá para la dirigencia estatal de Morena?

¿Y qué dijo?:

“Hay muchos compañeros que podrán aspirar, que podrán participar, inscribirse. Mi familia participa en todo ese movimiento. Saben que su responsabilidad es trabajar por ese proyecto de nación. Que ni me apunten ni me descarten, estoy enfocada a seguir trabajando dentro del partido, preparada para cualquiera de los encargos que me dé mi partido”… ¡plop!

¿Y las amigas?, pues ellas no dijeron nada. Cuando empezó la entrevista, la Tía ‘Lulú’ y Catalina se levantaron de la silla, y después de que concluyó ese mágico momento con la prensa regresaron a sentarse. ¡no pues qué padre!

¿Y el cafecito? Ni hubo, sólo se sentaron… ¡qué divertida invitación!

Así que todos lo sabemos: Claudia buscará la dirigencia estatal de Morena, ella o su grupo de ‘Los Vivancos’, así como lo dice Diario CAMBIO: viene la guerra civil morenista.