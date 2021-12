Tenga usted mucho cuidado, por muy apremiante que sea su situación económica.

A los teléfonos celulares, (al menos al mío) están llegando mensajes de ‘3 empresas’ de servicios financieros que ofrecen sin ningún tipo de investigación, los recursos que usted necesite hasta por 83 mil pesos.

¡Wow!

Y eso no es todo, el dinero se lo ofrecen con una tasa de interés del 0.7 por ciento anual y fija.

¡Oooh!

Precisa la invitación vía WhathsApp casi, casi que no me preocupe porque no harán investigación alguna al Buró de Crédito ni a ninguna parte.

Y fíjese:

Si me atraso en el pago del abono mensual, no aplican ningún tipo de sanción, ni recargo a los intereses.

Con todo este cúmulo de oportunidades, cuántas personas caerán en la tentación y a la mejor sin mayor necesidad, sólo para atender caprichos aceptan la invitación para obtener el crédito.

También hay que tener en cuenta que cientos de personas la están pasando mal y verdaderamente requieren un préstamo y caen.

En este contexto, hay que tener la máxima de los judíos que saben mucho de negocios y dinero: “Es demasiado bonito para ser verdad”

¡No corra riesgos!

¡No empeñe su alma al Diablo!

Actúe con cautela y en defensa propia.

Lamentablemente, en estos días surgen muchos timadores, se la ponen muy sencilla y a la mejor a cambio de la factura de un bien como un auto, la escritura de su casa, usted recibe ese dinero fácil.

La historia reciente está plagada de este tipo de casos.

Hay que aprender de las experiencias vividas de muchos defraudados.

Y la gran pregunta ¿de donde sacan los números telefónicos para buscar ingenuos?

Las autoridades de los servicios financieros tienen que hacer su trabajo averiguando y combatiendo empresas que buscan lucrar con la necesidad de los desesperados.

Esta es una alerta que debe de correr entre los suyos para evitar que se sigan consumando fraudes que acaban con la libertad, el patrimonio y la vida de muchas personas.