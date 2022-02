El sexi ‘Ceniciento’

La hilaridad, estoy convencida, ha sido la constante en las famosas ‘mañaneras’ del presidente de México.

Otros consideran que éstas, han ido de lo sublime a lo ridículo, pero sin pena por parte de su estelar, el presidente de México.

La de este lunes sin lugar a dudas era aguardada con morbo y registró la más alta audiencia, después del escándalo que provocó el fin de semana la publicación de un reportaje que se difundió por todos los medios y redes, sobre la casa en Houston de José Ramón, el hijo mayor del presidente

En el ambiente había ruido tras conocer los lujos y el valor de la vivienda de un millón de dólares.

Todos se preguntaban

¿‘Ladrónde’?

Si el madurito hijo de López Obrador se ha dedicado a lo largo de su vida productiva a ‘cuidar’ los pasos de su papá en la lucha por su carrera por la presidencia de México.

Labor que oficialmente no ofrece dividendos.

Ah, pero no contábamos, no nos habíamos dado cuenta, no habíamos descubierto los enormes atractivos del primogénito, que fueron capaces de despertar el deseo de una despampanante mujer, Carolyn Adams, que decidió llevárselo a Houston para disfrutarlo ella solita con todos sus encantos, para lo que decidió romper su cochinito para ponerle casa en Houston a su ‘muñeco’.

Pero la rica Carolyn no paró ahí, también le alcanzó para ponerle a la puerta a su ‘ceniciento’, una camioneta Mercedes Benz modelo GLE-Class con valor de 68 mil 675 dólares, que equivalen a un millón 400 mil pesos mexicanos.

¡Qué suerte de muchacho!

Desde luego sus encantos cautivaron a la desinteresada y enamorada jovencita Carolyn.

Esto según lo explicó con otras palabras en su ‘mañanera’ el presidente, cuando culpó de la información filtrada sobre la casa y la camioneta, a Claudio X. González y a la prensa “servil” que representan Carlos Loret de Mola y Brozo, que de paso reveló que era uno de sus seguidores, promotores y asesores porque hasta le pasaba el acordeón con las respuestas que debería de darle en sus entrevistas.

Así el capítulo de la aclaración reforzada con el argumento de que sus hijos “no tienen influencia” en su gobierno, ni hacen recomendaciones para concesiones de obras ni compras.

Para amortiguar este capítulo, el presidente llevó a su mañanera al cuadro de actores, no, de ‘funcionarios’ que manejan los programas sociales pródigos en entregas de recursos a chicos, medianos y grandes, mujeres, discapacitados, universitarios.

Destinatarios que conforman ese conglomerado del pueblo bueno y sabio del que siempre refiere “me apoya”.

¿Y usted?