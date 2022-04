Puebla ya la brinco

Gracias a las medidas locales, tomadas por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta apoyado por su Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, en Puebla estamos a punto de hondear la bandera blanca que simboliza el control del contagio de coronavirus en territorio poblano.

En esta cruzada la participación de la población fue un factor decisivo, con todo y que hay grupos de gente resistente a vacunarse y personas renuentes a las medidas de prevención, puesto que no llevan el cubre bocas, no son dados a lavarse las manos, en ocasiones porque no pueden y otras que se resisten a mantener la sana distancia.

Con todo y esto, de acuerdo con los registros del sector salud, el fin de semana se reportaron 69 nuevos casos que dieron positivo al contagio y cuatro defunciones.

Se trata de estadísticas que contrastan radicalmente por ejemplo con los números presentados el jueves 23 de diciembre cuando en Puebla se tenía tres mil 719 nuevos contagios y 107 muertos.

Debe reconocerse que el dominio de los problemas locales es fundamental para tomar decisiones, por encima de lo que se dicta desde un escritorio en el centro del país.

Esto debe de rescatarse como expresión de un dominio del problema y no como rebeldía o desacato a las decisiones que se toman en el centro.

Hoy el mandato es regresar a las clases presenciales, lo que significa poner a prueba a la población que pese a que ya está vacunada, debe de seguir aplicando las medidas sanitarias dictadas hace dos años para bloquear al virus con todas sus variantes que si bien son menos impactantes, se ha demostrado que se esparcen más fácilmente y con un menor impacto.