Gasolina barata y menos salud

Por más que afirme el presidente López Obrador que desde que llegó la 4T no ha habido gasolinazos, la verdad es que como él no va a llenar el tanque de su auto y sus colaboradores acostumbran a engañarlo para que no se enoje, el deslizamiento que ha registrado el precio de la gasolina revela que en global ésta se ha encarecido por ahí de uno y dos pesos, dependiendo entre la magna y la super.

Y no se ha encarecido más gracias a la decisión de subsidiar el IEPS –Impuesto Especial sobre Productos y Servicios-

Esta estrategia ha costado a las finanzas nacionales, 56, 800 millones de pesos que representan un duro golpe a la recaudación.

La medida sobre todo está enfocada a tratar de controlar una escalada de precios, lo que no ha sido posible porque el encarecimiento de todos los precios es un hecho y se refleja en el índice inflacionario que ya llegó anualizado a un 8.7 por ciento.

Hay que tener en cuenta que pese a los esfuerzos locales, el fenómeno del alza del costo de la vida es mundial, alentado por los casi dos años perdidos por la pandemia y el impacto de la guerra de Rusia hacia Ucrania.

Habrá que esperar a conocer la propuesta del manejo del problema para el próximo año, porque definitivamente no se puede prolongar por tanto tiempo el subsidio, por el boquete que provoca a las finanzas nacionales que con esos 56,800 millones de pesos se distraen recursos para rescatar al campo, fortalecer la educación y mejorar las condiciones de atención a la salud entre otros, que hoy son asignatura pendiente con todo y las declaraciones que se hagan y el manejo de números, sobre los que el presidente generalmente tiene otros datos.