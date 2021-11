Lo de Tecamachalco ¿es guerra sucia?

El municipio de Tecamachalco al nororiente de la capital del estado, está dentro del llamado ‘Triángulo Rojo’, una zona que desde hace varios años está agobiada por la delincuencia organizada y común: asesinatos frecuentes, asaltos a transportistas, asaltos a trenes, robo de gasolinas de los conductos de Pemex, robo de gas, tierra de venta ilícita de esos combustibles. Desde el punto de vista de la inseguridad y la violencia, es la zona más insegura de la entidad poblana.

Hace unos días fueron asesinados tres policías ministeriales, por policías municipales; y el presidente municipal, Ignacio Mier Bañuelos, inmediatamente pidió al gobierno estatal su intervención en la investigación de este caso.

El nuevo Ayuntamiento tiene apenas un mes de haber asumido el gobierno de ese municipio y sin embargo, ya está sufriendo una andanada mediática que tiene todas las características de ‘guerra sucia política’, ese sistema importado a México en el año 2000 por el entonces candidato a presidente de la república del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quezada, que consiste en agredir mediáticamente a candidatos, a funcionarios gubernamentales, a alcaldes, diputados, senadores, etcétera, mediante rumores, chismes o ataques personales, a quienes representen un peligro para aspirantes de otros partidos o grupos políticos, para destruir su respetabilidad personal y familiar y descalificarlos para el puesto que aspiran a llegar.

Este es el caso que se observa en el asunto de la muerte de los tres policías estatales, pues por lógica elemental, es imposible que un joven alcalde que acaba de llegar al poder municipal y que ya se ha desempeñado con éxito, como diputado local, provoque una situación como la que se está viviendo en Tecamachalco.

DA LA CASUALIDAD QUE EL NUEVO PRESIDENTE municipal es hijo del diputado federal Ignacio Mier Velazco, coordinador, desde hace ya más de tres años, de la diputación de Morena en el Congreso de la Unión y que toda su vida ha sido un político bien ubicado, hábil y exitoso y que en su paso del PRI a Morena, desde el primer año del nuevo partido, su experiencia fue aprovechada para que manejara el proceso electoral del 2018 en estados del norte de la república, habiendo realizado un excelente trabajo que le hizo merecedor de llegar a una diputación federal, de ser el coordinador de su bancada, de resultar reelecto para un nuevo período y ser también reelecto para continuar en la coordinación de la bancada morenista.

Desde el principio de la reciente elección municipal, empezó a recibir ataques de la señora que presidía el Ayuntamiento, en sustitución de su esposo que le antecedió en el poder y que pretendía sustituirla para un nuevo período. Ganó Mier Bañuelos y ya no tuvieron la oportunidad de continuar con el control municipal.

Se han detectado actos de corrupción y de complicidad con delincuentes de anteriores funcionarios municipales, incluso se habló de un contrabando de armas, algo que las autoridades investigan ya y en el caso que nos ocupa, están detenidos por las autoridades judiciales del estado, el jefe de seguridad municipal y doce elementos de la policía municipal.

Las autoridades estatales están obligadas a realizar una investigación seria, confiable, que no deje dudas de quiénes son los culpables y castigarlos con ejemplar rigor y los medios estamos obligados a informar de los hechos, pero alejados de la chismografía política, de la guerra sucia cuyo único fin parece ser, estorbar lo más que pueda la llegada a la candidatura para gobernador del diputado Mier Velazco. Hay que recordar lo que pasó en Guerrero y Michoacán. Los candidatos morenistas fueron objeto de campañas para evitar que llegaran a la gubernatura y pese a todo, llegaron, porque se demostró fehacientemente, que las acusaciones que se les imputaban, eran falsas y que no había ninguna razón para desplazarlos.

EL GOBERNADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA HA DICHO muy claramente, que en el caso de los policías ministeriales asesinados, se llegará a las últimas consecuencias y así debe ser, pero no creando chivos expiatorios, no utilizando el caso para asuntos políticos, porque sería degradar la política que es una ciencia y un arte, para trabajar en beneficio de los pueblos y no para fomentar venganzas y provocar enfrentamientos de grupos, como se venía haciendo antes de la Cuarta Transformación.

YA VIENE LA ÉPOCA DE LAS PASCUAS O FLOR navideña propia de nuestro país y que en la región de Atlixco se produce en gran cantidad.

Se afirma que de cada diez flores de navidad o también llamadas Pascuas, que se consumen en México, siete se producen en la región atlixquense. Eso servirá para impulsar más la recuperación de la economía del estado, como lo es el inicio de la zafra de la caña de azúcar en la región mixteca, que creará por lo menos diez mil empleos en los próximos meses, para el corte y transporte de la vara dulce.