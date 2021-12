Acuerdos buscan partidos con el gobierno

Los tres partidos de oposición más importantes: PRI, PAN y PRD se preparan para el 2024. Ya se dieron cuenta de su enorme debilidad y del pobre papel que han desempeñado como coalición opositora, además de que han provocado divisiones internas por su ilógica alianza de un partido liberal, con un partido conservador y otro de izquierda, y ahora buscan dialogar con el gobierno para dejar atrás los infundados ataques derivados del resentimiento por haber perdido las elecciones del 18 y del 21.

Los panistas son los más adelantados en eso: el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, encabeza una comisión de Acción Nacional, que entrará en pláticas con el nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, por órdenes del presidente, para abordar diversos temas. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ha dicho que espera unas pláticas respetuosas y productivas, y pidió a sus correligionarios unidad interna, pues sin ella muy poco podrá lograrse.

El Consejo Nacional panista ratificó a la comisión que dialogará con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con el diputado federal Santiago Creel a la cabeza, pues este es un personaje que inspira confianza a todos los panistas.

LOS PRIISTAS DE LA BASE ESTAN TAMBIÉN a favor del diálogo con el gobierno, pues consideran que debe haber acuerdos y no pleitos absurdos e interminables propiciados por la guerra sucia.

El Partido Revolucionario Institucional, que estuvo ochenta años en el poder total del país, sabe bien cómo se manejan estas cosas.

Ya se llegó a la mitad del sexenio y es momento de dialogar, de llegar a acuerdos con miras a las elecciones de 2024.

Pese a ya no estar en el poder y a que sus dirigencias nacional y local parecen muy mediocres, es el partido que tiene más elementos expertos en el manejo político que pueden lograr los mejores acuerdos para trabajar, sin abandonar sus principios, con el actual gobierno.

POR LO QUE RESPECTA AL PRD, ESTE PARTIDO desaparece para dar lugar a una nueva organización, que ya no se llamará Partido de la Revolución Democrática, que ya no tendrá como símbolo al sol azteca, que ya no será de izquierda, sino de centro izquierda, pero que seguirá teniendo a sus mismos líderes, los líderes que llevaron a ese partido a su actual lamentable situación y que ahora ‘han decidido’ salvarlo.

El PRD CASI HA DESAPARECIDO DEL PANORAMA político nacional. En sus filas ya no hay ni la cuarta parte de los militantes que llegó a tener; tiene perdido su registro en 15 de las 32 entidades del país, no ha perdido el registro nacional y es lo que trata de salvar.

Pero en ese partido ya nada será igual, excepto sus dirigentes, que están dispuestos a mantenerse en el poder contra viento y marea.

Por eso han decidido, en su asamblea nacional efectuada en la Ciudad de México, cambiar radicalmente todo.

EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, que fue el que en las elecciones pasadas obtuvo más y mejores triunfos, ha decidido no ser aliado de ningún otro partido, ir solo a la lucha por el cambio de gobierno federal en el 2024 y formar sus propios cuadros.

Don Dante Delgado, su creador y propietario, ha vuelto a la dirigencia nacional y se propone dar un fuerte impulso a su organización para ganar más gubernaturas; actualmente tiene la de Jalisco y la de Nuevo León, dos de los estados económicamente más fuertes del país.

COMO SE VE PARECE QUE A LOS DIRIGENTES partidistas ya les ‘cayó el veinte’. Que como alianza opositora no la hacen y nadie los acepta, que deben tener mayor imaginación y mayor decisión para realizar un buen trabajo político, porque la mediocre campaña antigobiernista que han venido llevando a cabo no convence ni a sus propios militantes.

Ojalá y se decidan a trabajar seriamente y a hacer de sus partidos verdaderas fuerzas políticas con ideas, con principios que contribuyan a engrandecer al país y no a hacer de la política nacional, un grupo de chismosos baratos y torpes, sin sentido común y sólo pensando en los beneficios que pudieran obtener en el futuro.