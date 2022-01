Ex secretario de Seguridad del estado: preso

Facundo Rosas, que fue jefe de Seguridad del estado en el pasado gobierno panista, el primero en la historia de la entidad, que fue presidido por Rafael Moreno Valle Rosas, está preso en el Centro de Readaptación Social número 11 por ser de los funcionarios policiacos del gobierno de Felipe Calderón que tomó parte en el tráfico ilegal de armas mediante el operativo Rápido y Furioso, que se llevó a cabo durante el gobierno calderonista (2006-2012) y que permitió la entrada de más de dos mil armas de alto poder que cayeron en manos de la delincuencia organizada.

Facundo Rosas Rosas, fue gente de confianza de Genaro García Luna, el policía encargado de la seguridad nacional, preso en los Estados Unidos por diversos delitos en alianza con el Cártel del ‘Chapo’ Guzmán, el más peligroso de su época.

García Luna fue uno de los funcionarios más influyentes en el gobierno de Calderón Hinojosa, le tenía mucha confianza, según dicen.

Aquí en Puebla, como jefe de Seguridad en el estado, también fue influyente y andaba en malos pasos pero seguramente con la aprobación de su jefe, el gobernador, pues todas las patrullas del estado se surtían de combustible con el huachicol.

El robo y venta de combustible robado en los ductos de Pemex, salió a la luz precisamente en esa época, así como el crecimiento de la delincuencia en el llamado Triángulo Rojo, que todavía no ha sido suficientemente controlado.

Hay quienes afirman que si el gobernador Moreno Valle Rosas viviera, también estaría en problemas legales graves, pues sospechan que había alguna complicidad entre García Luna, el jefe de la seguridad nacional y algunos gobernadores.

Lo cierto es que al frente de la seguridad del Estado, estuvo un amigo y cómplice del secretario de Seguridad Nacional, García Luna, que a su vez era hombre de confianza del presidente Felipe Calderón.

Las investigaciones que se hagan darán mayor claridad a este asunto, que ahora sólo se presta a la especulación.

Los panistas, como doña Genoveva Huerta, ex dirigente del PAN en Puebla, deben medirse en sus afirmaciones de que los políticos de Acción Nacional, han sido los mejores gobernantes de este estado y de este país.

Los hechos demuestran lo contrario, totalmente lo contrario.

TAMBIEN SE HA PUESTO DE MANIFIESTO, QUE el primer gobierno panista del estado, que con tanto ardor defiende y elogia doña Genoveva, es responsable del enorme endeudamiento de la entidad poblana, de la que todavía se deben 34 mil millones de pesos, pues se han hecho negociaciones para reducirla a fin de evitar el oneroso pago de intereses.

La enorme deuda para hacer obras sin ninguna repercusión social, como el Centro Integral de Servicios en la zona Angelópolis, la más cara y lujosa de la entidad, cuyo gasto de mantenimiento es millonario; el lujoso Museo Internacional del Barroco, que un altísimo porcentaje de poblanos ni siquiera conoce, y las ciclopistas que en su mayor parte son elevadas, algo que criticaron técnicos canadienses que afirmaron que en ninguna parte del mundo hay ciclopistas elevadas, que todas son a nivel del suelo. Y no se diga de los puentes elevados para la circulación vehicular, el enrejado de todos los parques públicos, etc., todo eso llevó a que la Coneval haya declarado a Puebla capital, como la ciudad con mayor número de pobres, situación que todavía no supera.

LA RUEDA DE LA FORTUNA, A LA QUE SE IMPUSO el cursi nombre de ‘La niña de Puebla’, tiene meses de no funcionar, pues su mantenimiento es costoso y las refacciones no son fáciles de encontrar.

Para echarla a andar nuevamente, se requieren cien millones de pesos.

¿Esos son los gobiernos panistas que nos van a sacar del atolladero según doña Genoveva? Más vale guardar un prudente silencio.

COMUNICAMOS CON VERDADERA PENA, el fallecimiento de un colega reportero de El Sol de Puebla, empresa de la que estaba jubilado; se trata de don Raúl Zárate López, que fue reportero de política, del sector privado y de otros importantes sectores de la vida poblana. No falleció de coronavirus, sino de un viejo padecimiento que no le hizo suspender su labor periodística, pues pese a estar jubilado, incursionó en la radio durante una larga temporada.

Enviamos nuestras sinceras condolencias, a su familia, amigos y compañeros de trabajo.