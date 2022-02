Volverá al Centro Histórico la Feria del Libro BUAP

Con sus 35 años de existencia, la ya tradicional Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Puebla, que se celebraba en los patios y corredores del edificio Carolino, y que hace algunos años fue cambiada por efectos de la ‘modernidad’ a las nuevas instalaciones del Centro Cultural Universitario, allá por los rumbos de Angelópolis, volverá a realizarse en las históricas edificaciones coloniales de la BUAP, visto el fracaso que fue su cambio de ubicación.

Y no es que los poblanos en general sean enemigos de lo moderno. Las instalaciones del Centro Cultural Universitario eran necesarias y su construcción, en los tiempos del gobernador Melquiades Morales Flores, ha sido un gran acierto para el desarrollo de facultades que preparan a los jóvenes en carreras culturales y artísticas que deben existir en toda institución de educación superior moderna, pero hay cosas que no pueden modificarse de la noche a la mañana, sobre todo en una sociedad tan tradicionalista como la poblana.

La feria nacional del libro de la BUAP, con 35 años de existencia, debe seguir en el sitio tradicional de su realización, como lo determinó ahora la primera rectora de la institución, la doctora Lilia Cedillo Ramírez y, tal vez, en otra época del año y con temas especializados podrían celebrarse en el Centro Cultural Universitario ferias destinadas a promover cine, teatro, artes plásticas, periodismo, con venta de libros sobre esos temas, sabiendo de antemano que existen personas interesadas y que asistirían gustosas hasta la zona moderna de esta ciudad colonial.

Pero para la gente del común, interesada en la lectura en general, le resulta mucho más cómodo, más llamativo, ir al Carolino una o varias veces durante los 10 días que dura el acontecimiento para ver, consultar y comprar un libro de su interés.

Podemos asegurar que la Feria del Libro de la BUAP tendrá éxito asegurado en su regreso a las centenarias instalaciones universitarias del centro histórico y que en las modernas instalaciones universitarias de Angelópolis podrán efectuarse eventos similares para el público moderno de Puebla.

EL FIN DE SEMANA PASADO, CONOCIMOS que la mujer que fue modelo para la realización de la estatua de Diana la Cazadora, Helvia Martínez Verdeyes, cumplía un siglo de existencia.

El sábado 13 de este mes de febrero conocimos la noticia de su fallecimiento.

La estatua a la que nos referimos fue realizada hace 80 años para embellecer el Paseo de la Reforma. Dicen que la que embellece esa emblemática avenida de la capital del país es una copia y que la original se encuentra en un parque de la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

UN POLÍTICO PRIISTA AMIGO NUESTRO, NOS DICE respecto a la nota que dimos a conocer ayer en el sentido de que la alianza PAN, PRI, PRD, lanzará un candidato común para la presidencia de la república y que anunciará un programa que no será ni populista, ni neoliberal, que “el problema radica en la propia alianza que ha dejado a miles de priistas y panistas descontentos por la alianza; a cientos de miles de ciudadanos que no creen nada a los políticos priistas o panistas; que el PRD prácticamente ha dejado de existir, pues carece de registro en 15 estados de la república por no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación en las elecciones pasadas y, además, qué pueden ofrecer si el problema principal ha sido el de la corrupción que ellos llevaron al máximo nivel en toda la historia del país. Realmente tiene razón, pero es mejor esperar para ver cómo se desarrollan las actividades políticas en los próximos meses.