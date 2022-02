La derecha poblana prepara marcha anti-AMLO

Ayer tuvimos información de que algunas organizaciones empresariales y de la derecha poblana están preparando una marcha contra el presidente López Obrador a fin de motivar a la ciudadanía para votar porque el presidente de México deje el poder luego de la consulta del próximo 10 de abril, por la revocación del mandato.

Estamos seguros de que nadie impedirá dicha marcha, pues en México, como no ocurría antes, existe la libertad de expresión y la consulta que a través del INE, organismo encargado de llevar a cabo todos los asuntos de tipo electoral, se ocupará de organizar y llevar adelante la consulta.

Aunque el partido político Morena, que es el que está en el poder en México, no tiene una buena organización ni en el país, ni en Puebla, existe la seguridad de que la decisión de los ciudadanos poblanos será favorable al presidente, pues en todas las encuestas que se han venido llevando a cabo en los últimos meses, según reconocen los mismos adversarios del mandatario mexicano, le son favorables en por lo menos el 60 por ciento, un porcentaje elevado para un alto funcionario en el poder aquí y en cualquier parte del mundo.

TODAS LAS REVOLUCIONES SURGIDAS EN nuestro país, desde la de Independencia, la de Reforma y la Revolución de 1910, han tenido como motivación esencial la terrible desigualdad social, que el Barón de Humboldt calificó cuando éramos la Nueva España de una de las más elevadas de todos los países que había visitado.

Cuando esa desigualdad llegaba a límites intolerables, estallaban los movimientos armados que duraban años, provocando cientos de miles de muertes, enfermedades, hambre y todo lo que trae consigo una guerra.

LA LLAMADA CUARTA TRANSFORMACIÓN HA pretendido ser una reforma democrática para evitar un levantamiento armado y todas sus consecuencias. México, tal vez como nunca antes, tiene armas distribuidas entre grupos delictivos del país. La elevada inseguridad, la desbordada violencia criminal provocada por la torpeza de gobiernos panistas principalmente, ha colocado a nuestro país en una situación pre revolucionaria muy peligrosa. Los ciudadanos de mentalidad de derecha, que están en todo su derecho de pensar como piensan, deberían reflexionar un poco en lo que pasaría si a estas alturas se cambiara al Gobierno de la República.

Cuando el presidente estadounidense John F Kennedy, hace más de 60 años, puso en marcha la llamada Alianza para el Progreso para apoyar a los pueblos de América Latina, pronunció una frase histórica que dio la vuelta al mundo: “O damos algo de lo que tenemos o perderemos todo lo que tenemos”.

El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, dijo cuando estaba en el poder: “El setenta por ciento de los brasileños no puede dormir, porque no ha cenado y el treinta por ciento restante, no puede dormir, porque teme que los que no han cenado, se revelen en cualquier momento”.

En el transcurso de un mes fallecieron tres periodistas poblanos, conocidos y estimados en el medio: Raúl Zárate López, un periodista ya jubilado de El Sol de Puebla, que después de ejercer el periodismo en la prensa escrita, tuvo un programa noticioso en una estación radiofónica y fue autor de una columna política.

Antonio Juárez Burgos, egresado del Seminario Palafoxiano, ocupó una plaza de reportero en el ya desaparecido diario Novedades de Puebla y cuando ese diario cerró, fue invitado a formar parte del equipo formado por el también periodista Alfonso Yáñez Delgado, en la dirección de comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla, hoy BUAP, donde se jubiló y se dedicó a actividades privadas; y Rafael Quiroz que fue director de comunicación del Ayuntamiento en el gobierno municipal de la ahora senadora Blanca Alcalá y después como jefe de prensa de la morenista Claudia Rivera. Sólo uno, Rafael Quiroz, falleció de coronavirus. Nuestro pésame muy sentido a familiares y amigos.