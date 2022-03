El PRI tiene militantes fieles

Ayer platicamos con el licenciado Miguel Ángel Martínez Escobar que fue diputado local por el PRI y en su candidatura a presidente municipal de Huejotzingo los panistas le armaron un mitote para reclamar un triunfo que en realidad no habían obtenido, pero que les permitió presionar al Gobierno federal encabezado por Ernesto Zedillo para la aprobación de una nueva ley electoral.

El mismo Zedillo lo confesó a un grupo de periodistas que estuvimos en Quecholac, población colonial cercana a Atlixco, donde estaba de gira.

“Tuvimos que ceder a la presión para poder negociar la aprobación de la ley que era importante y necesaria para el país”, señaló.

La presión incluyó un mitin en la ciudad de Puebla, encabezado por Diego Fernández de Ceballos, mientras en Huejotzingo encabezaba un plantón frente al palacio municipal Ana Teresa Aranda.

La pregunta que le hicimos al licenciado Martínez Escobar fue: ¿Cómo ves en este momento a tu partido, el PRI? Y su respuesta fue muy diferente a la que nos habían dado otros priistas.

“Yo veo que a nivel nacional, el dirigente Alejandro Moreno, ‘Alito’, que empezó su liderazgo nacional como desorientado, lo que era lógico después de la derrota que sufrimos en el 2018 ha mejorado mucho y yo espero que salga adelante en las negociaciones políticas que forzosamente se tendrán que llevar a cabo con este gobierno. Es totalmente increíble que el PAN ocupe el segundo lugar como fuerza política en nuestro país. Ni la estructura ni la organización de los panistas es comparable con las que siempre ha tenido del PRI.

El PRI tendrá que repetir en las gubernaturas de Hidalgo y Oaxaca, entidades que han sido priistas desde siempre y en este último sexenio han tenido buenos gobernantes surgidos de nuestras filas”.

“Oye, tu opinión es contraria a la de otros priistas que opinan bastante mal del tal ‘Alito’”

“Bueno, esa es mi opinión personal, pero yo respeto otras opiniones de compañeros que vean las cosas de diferente manera. Ahora, si me preguntas sobre la dirigencia estatal, pues ahí sí difiero mucho del quehacer de los dirigentes. Porque no veo ninguna acción importante para fortalecer al partido. Veo gente desconocida en los puestos de dirección, inexpertos en el quehacer político. No veo pues, interés por sacar adelante al partido”.

Generalmente los priistas cuando hacen declaraciones críticas piden que se omitan sus nombres, aún ahora que el tricolor ya no está en el poder. Por eso le preguntamos a Martínez Escobar si podíamos dar a conocer quien emitía esas opiniones, y nos dijo que sí, que lo hiciéramos con toda libertad.

UNA NOTICIA IMPORTANTE Y DE GRAN INTERES para los derechohabientes del ISSSTE, es la que fue dada a conocer ayer; la renovación total de sus equipos médicos en todos los hospitales del país de esa institución. Son equipos de última tecnología, que permitirán hacer un trabajo más rápido, más eficiente y que permitirá mejores resultados en los diagnósticos y tratamientos de los enfermos.

Los equipos son para el servicio de hemodinamia, cardiología, unidades de terapia intensiva neonatal y de adulto, neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología y neurofisiología

Ojalá esto también se haga en los hospitales del Seguro Social y en todos los grandes y medianos nosocomios de la Secretaría de Salud. Pues la atención médica para todos los mexicanos no sólo debe ser obligatoria y gratuita, sino de calidad y no de caridad.

A PROPÓSITO, HAY MUCHAS QUEJAS SOBRE LAS condiciones en que trabaja el personal médico y de enfermería del hospital del Seguro Social de La Margarita de esta capital.

Además de notarse un desorden total, nos dicen, gran parte del personal no es atento ni cordial con los derechohabientes. Habría necesidad de una investigación sobre este caso.