La ciudad de Puebla en quinto lugar con la inflación más baja

Esos podrían ser los factores que influyen en este fenómeno. Pero no vayas a decir quién lo dijo, porque mis colegas me van a criticar.

Mientras la ciudad capital del estado registra una inflación de 6.45 por ciento y por ello se le ubica entre las cinco ciudades con la inflación más baja del país, Izúcar de Matamoros en el sur de la entidad, considerada como la entrada a la región mixteca, está entre las 27 localidades con el índice de mayor inflación al registrar 7.75 por ciento anual, según informes del INEGI.

¿Por qué ocurre esto en una ciudad que está a sólo 70 kilómetros de la capital del estado?

Esa fue la pregunta que formulamos a un amigo economista y su respuesta fue: “Eso puede deberse a diversos factores. Hasta donde sé, la región de Izúcar es la que tiene el mayor número de trabajadores emigrantes en los Estados Unidos. Alguien me dijo que son cerca del millón y que están distribuidos en las zonas de California, Texas, Chicago, pero principalmente Nueva York, donde hay miles.

“Esos trabajadores envían mensualmente a sus familiares dinero para su sostenimiento en el caso de sus esposas con hijos menores, o a sus ancianos padres. También se sabe que con motivo de la pandemia, las remesas enviadas por los trabajadores migrantes subieron significativamente sus envíos. Todo eso puede ser un factor importante que contribuye a que muchos de los precios de bienes y servicios se incrementen.

“Y hay otro factor: en la época de la cosecha de caña en la región de Izúcar, donde está el ingenio de Atencingo, que es uno de los más importantes del país por su elevada productividad, llegan de varias partes del estado y hasta de otras entidades 75 mil trabajadores que dependen directamente del trabajo en el ingenio, corte y acarreo de la caña mientras que otros 75 mil dependen indirectamente: es decir que hay 150 mil personas por lo menos que durante varios meses tienen ingresos y sus gastos de estancia y mantenimiento los realizan en esa región. Esto no ocurre en ninguna otra parte del Estado de Puebla. En Tehuacán hay también un buen número de trabajadores de las granjas y de la industria turística, pero son trabajadores fijos radicados ahí mismo.

“En el caso de Izúcar muchos trabajadores van temporalmente y durante los meses de su permanencia, gastan más que los que viven de fijo en la región. Esos podrían ser los factores que influyen en este fenómeno. Pero no vayas a decir quién lo dijo, porque mis colegas me van a criticar. Es que yo no conozco realmente la región, pero por los datos que he conocido por la prensa o por pláticas de amigos como tú, deduzco lo que puede estar pasando”.

¿Y no hay solución a esto? Preguntamos.

“Bueno, en el sistema capitalista en el que vivimos impera la ley de la oferta y la demanda: a mayor demanda más precio y a menor demanda, menor precio. Pero hay precios oficiales para los productos básicos que no pueden violarse y si se violan, deben intervenir las autoridades”.

EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETIVIDAD, IMCO, realizó un estudio para conocer el grado en el que las 32 entidades del país aprovechan o incorporan a las mujeres en la vida económica resultó que el vecino estado de Tlaxcala ocupa el lugar número 31, sólo superado por Chiapas y antecedido por Veracruz: es decir, los tres estados en donde las mujeres tienen menos oportunidades de trabajo son Veracruz, Tlaxcala y Chiapas.

Esas son las entidades que han demostrado tener menos capacidad para atraer, retener y aprovechar el talento femenino, según el estudio de referencia.

Las tres entidades mexicanas, con el mayor aprovechamiento del talento de las mujeres en la vida económica son: Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur.

Pero en Tlaxcala se presenta otro fenómeno: en el primer bimestre de este año se presentaron 73 denuncias por delitos cometidos contra mujeres, entre ellos 6 casos de violación.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que el número de denuncias por delitos contra mujeres en Tlaxcala se incrementó bastante en relación con las denuncias presentadas en el primer bimestre del 2021.

Para abatir la discriminación de las mujeres en la vida económica se recomienda ofrecer mejores condiciones para darles entrada a la vida laboral, ambiente amigable para su retención, salarios y prestaciones atractivas.

TODAVÍA ESTÁ LEJOS, PERO YA EMPIEZAN A inquietarse los políticos poblanos por la sucesión gubernamental. Incluso se dice, aunque nadie lo ha comprobado ni lo podrá comprobar, que la visita del pasado sábado del presidente López Obrador al gobernador Miguel Barbosa en Casa Aguayo sí tuvo el objetivo de tratar lo del trabajo para bienestar, pero que tuvo más importancia en lo político.

En todo el medio político sólo se habla de dos prospectos viables para la gubernatura: el diputado federal y líder de la mayoría morenista, Ignacio Mier Velazco, y el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la comisión de Hacienda del Senado.

Ambos son políticos que en sus tiempos de priistas fueron exitosos: fungieron como diputados federales y locales, dirigieron estatalmente a su entonces partido, fueron funcionarios públicos estatales y en todos los cargos que desempeñaron, tanto administrativos como políticos, su comportamiento fue ejemplar.

Pero para que esto se decida faltan muchos meses, aunque a los políticos les parece que falta un tiempo bastante corto.