En defensa de la Soberanía Nacional

Mier Velazco tuvo una muy buena idea para acabar con la discusión que parecía sería eterna, de si los diputados del PRI, PAN y PRD eran o no traidores a la patria. Propuso que se les fusilara con la pluma y en un cartelón escribieran frases de condena para quienes prefirieron defender los intereses de grandes empresas extranjeras, en vez de los intereses de México.

Convocado por la dirigencia de Morena, el partido en el poder, se llevó a cabo el domingo un festival por la Soberanía Nacional en la Alameda Central de la Ciudad de México y estuvo presidida por el dirigente nacional del partido y contó con la asistencia del diputado federal poblano Ignacio Mier Velazco, quien hizo uso de la palabra para condenar la actitud de los diputados de la oposición por haber votado contra la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, cuya finalidad era rescatar algo tan importante como la electricidad del control privado, a fin de que el gobierno de México lo recobrara como en su tiempo (1969) lo hizo el presidente priista Adolfo López Mateos.

“Que los mexicanos, con su pluma, los fusilen por traidores, como a sus bisabuelos políticos que sí fueron fusilados por traición a la patria”, recordando que Miramón y Mejía, militares conservadores de entonces, se pusieron a las órdenes de Maximiliano, el “emperador austriaco”, y fueron fusilados junto con el usurpador que los mismos conservadores de entonces habían traído a México para que nos gobernara.

En los cuatro pizarrones que fueron colocados para recibir la metralla escrita de los asistentes se pusieron leyendas como: “Los patrones de ‘Alito’, son los extranjeros y no el pueblo de México”; “El pueblo no olvida”; “Ya nos veremos en las elecciones del 24”; el dirigente nacional de Morena Mario Delgado escribió: “Si nuestra madre es nuestra patria, ellos no tienen madre”.

En su turno el diputado Mier Velazco escribió: “La patria no se vende, se defiende” y después de que el diputado poblano, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, se retiró, un espontáneo terminó la frase agregándole la palabra “cabrones”.

DA GUSTO SABER QUE EL GOBIERNO ESTATAL DE Miguel Barbosa está reconstruyendo las carreteras troncales del estado, tanto en la Sierra Norte, en la Sierra Nororiental y en la Mixteca, que fueron totalmente abandonadas por el primer gobierno panista de la historia de la entidad.

Al no recibir mantenimiento durante los seis años del gobierno blanquiazul, esos caminos se destruyeron habiendo quedado poco menos que inservibles.

Ayer las reconstrucciones fueron inauguradas por el mandatario poblano, lo que constituye un gran avance para la provincia poblana, cuyas necesidades están siendo atendidas con seriedad, como la ampliación y remodelación del mercado de Huejotzingo que solicitaban comerciantes y vecinos desde hace casi tres décadas.

Y A PROPÓSITO DE LOS PANISTAS, CUYO PRIMER GOBIERNO estatal construyó en esta capital obras carísimas e innecesarias sin ninguna repercusión social, tiene serios problemas internos, pues la nueva dirigencia, que sustituyó a la que dejó el morenovallismo, acusa a la ex dirigente de una malversación del presupuesto de ese partido por 7 millones de pesos.

Eso lo informó el propio PAN en un comunicado oficial.

Acción Nacional sigue dividido, pues la creación de una corriente interna que sólo servía a los intereses del gobernador panista, sigue viva y quiere seguir gozando de los privilegios del poder que el gobernante les daba para que ellos sirvieran a sus intereses personales.

Mucho trabajo tendrá que realizar la dirigencia actual para superar la problemática interna del partido conservador que ha perdido ideología, organización, estructura y está inmersa en una lucha interna a la que no se le ve final.

Los panistas como los priistas necesitan con urgencia, aquí en Puebla y en todo el país, un plan para su total reconstrucción.

Siempre hemos dicho en este espacio que el PRI y el PAN son las corrientes históricas que existen desde la Independencia y deben seguir existiendo, pero con estructura, organización y gente capacitada para la actividad política o no servirán para nada. Como no sirve para nada su alianza en Vamos por México, sólo para desprestigiarlos entre sus propios militantes.

AYER FALLECIÓ EN LA CIUDAD DE IZÚCAR DE Matamoros el señor Alejandro Castro, un muy buen amigo nuestro. Fue un hombre bueno, humanitario y cordial. Supo hacer amigos y ganarse el aprecio de todos. Descanse en paz.