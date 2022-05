Desde ayer está el presidente en Puebla

Ayer en la tarde noche llegó a Puebla el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se hospedó en las instalaciones de la XXV Zona Militar, donde iniciará sus actividades este día a las 06:00 horas con la reunión con todos los funcionarios federales y estatales, encargados de la seguridad.

Después de esa reunión, dará su conferencia de prensa mañanera en las mismas instalaciones castrenses y a las 09:30 horas, presidirá el acto de toma de protesta a los conscriptos del Servicio Militar Nacional, clase 2022, en la explanada del monumento a Ignacio Zaragoza, en la zona de Los Fuertes. Ahí pronunciará un discurso a la nación para resaltar la importancia histórica de la batalla que tuvo lugar en 1962, entre el ejército liberal mexicano y el ejército francés.

A partir de las 10:30 horas, presidirá el tradicional desfile cívico-militar que hará un recorrido de cuatro kilómetros. Este acto tendrá una duración aproximada de dos horas, después de las cuales, saldrá para visitar varios países de Centroamérica y el Caribe, entre ellos Cuba, para impulsar su idea de crear las condiciones a fin de evitar la migración de pueblos enteros en busca de trabajo en los Estados Unidos, cruzando a pie por nuestro país.

En todas estas actividades en Puebla, estará acompañado del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien tendrá una intervención en la Mañanera para informar que en la entidad no existen cárteles delincuenciales ni hay regiones de Puebla que estén dominadas por bandas criminales.

Que la droga que es introducida al estado se hace a través de ramificaciones locales que a veces se denominan como cárteles que operan en el país.

Los miembros del gabinete de seguridad darán a conocer la situación en la que se encuentra Puebla en ese ramo de la administración en el momento actual.

EL GOBERNADOR HA DICHO QUE ALGUNAS VECES los grupos criminales tienen cómplices entre las policías municipales y eso los hace más dañinos y peligrosos, por eso hace un exhorto a los presidentes de cada municipio para que tengan cuidado con los elementos que integran a sus cuerpos policíacos, que los investiguen para que no se presenten casos que después tengan que lamentarse.

TODO MUNDO SABE EN PUEBLA QUE LOS partidos políticos sólo tienen alguna actividad en tiempos de elecciones; que los partidos en épocas no electorales no llevan a cabo ningún trabajo destinado a capacitar a sus integrantes en actividades partidistas para que conozcan su ideología, sus principios y sus programas de acción.

Los mismos dirigentes, salvo raras excepciones, son personas sin oficio político y sin sensibilidad política y social.

En Puebla, como en todo el país, los partidos han perdido sus principios ideológicos; con eso de las alianzas, que se dan por su carencia de fuerza propia, ya nadie sabe quién es quién.

Ni los partidos tradicionales y mucho menos los chiquitos tienen una estructura que les permita cubrir todo el estado. A excepción del PRI, en sus buenos tiempos, ninguno fue capaz de tener representaciones en los 217 municipios de la entidad. El PAN, que se asume como la segunda fuerza política del estado, ahora después de Morena, ni siquiera cubre a cien de esos municipios. La alianza PAN, PRI, PRD no ha sido capaz, en días de elecciones, de tener representantes en todas las casillas. El PRI, cuando no era parte de Vamos México, sí cubría con su gente todas las casillas, pero ahora ya no.

BUENO, TODO ESTO LO COMETAMOS PORQUE EL dinero que da el gobierno para que los partidos funcionen es elevadísimo. En cinco años los partidos recibieron en Puebla mil 287 millones de pesos, sin que eso se reflejara para nada en una mejor estructura partidista, en una mejor organización, en políticos mejor capacitados para su trabajo, en alguna publicación para divulgar sus ideologías, para hacer propuestas, para informar de sus actividades.

Los partidos grandes se han vuelto chiquitos y los chiquitos no dejan de ser satélites y el partido grande de ahora, Morena, no se ha podido organizar en un verdadero partido y todos confrontan divisiones internas que no han podido remediar.

El dinero que reciben, que es una millonada, proviene de impuestos y es dinero tirado a la basura.

La propuesta es que se les dé 66 por ciento menos de lo que reciben y sólo en tiempo de elecciones. Ellos lógicamente se van a oponer, pero habrá gente sensata entre sus militantes que acepte, porque los beneficiados sólo son los dirigentes nacionales y estatales.