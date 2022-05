Anuncia la Sedena 27 sedes de la GN en el Edo.

El pasado 5 de mayo, en la conferencia Mañanera del Presidente López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, anunció que el año próximo 2023, la entidad poblana contará con 27 sedes de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de los poblanos y bajar junto con el trabajo de los policías municipales y estatales, así como el Ejército y la Marina, los niveles de violencia que existen principalmente en regiones del sur y norte de la entidad.

Actualmente informó el general-secretario que hay cinco cuarteles construidos en Atempan, Tecamachalco, Acatlán, San Martín Texmelucan y Huauchinango y cuatro compañías de la GN están instaladas en la XXV Zona Militar.

Ya están en construcción cuarteles en Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, otra más en Atempan, Sierra Norte, Cañada Morelos, Puebla capital, Ciudad Serdán, Chietla, Chiautla de Tapia, Cuetzalan, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula, Tepeaca, Zacatlán y dos en Palmar de Bravo.

Estas construcciones quedarán terminadas el año próximo.

El objetivo es abatir los índices de inseguridad que existen en la mixteca poblana, en parte de la Sierra Norte, en municipios de la región oriental donde se ubica el llamado Triángulo Rojo.

YA HEMOS COMENTADO EN ESTE ESPACIO QUE la región mixteca en el sur del estado, la zona de Tehuacán, Tecamachalco y la región de Huauchinango-Xicotepec de Juárez y en la Sierra Norte registran desde hace mucho años el mayor número de delitos de los llamados de alto impacto.

En este primer trimestre del 2022, en la mixteca poblana, aumentó 98 por ciento el número de homicidios, en relación con el mismo periodo de 2021, habiéndose reportado el mayor número de ellos en el municipio de Chiautla de Tapia. Y aunque en los municipios de Atlixco e Izúcar de Matamoros el índice bajó, está por arriba de la media estatal.

Por eso habrá cuarteles de la Guardia Nacional en las ciudades de Izúcar, Chietla y Chiautla, además del ya existente en Acatán, en la misma región.

PARA QUE USTED TENGA UNA IDEA DE LO QUE SE vive en la región mixteca, le damos en este espacio, las noticias de la página roja del semanario Enlace Noticias, de hechos ocurridos la semana pasada: “Ejecutan a cuatro miembros de una familia en Tilapa, Acribillan a taxista en Chiautla, Su pareja la mató a golpes, Se suicidó por sufrir depresión, Muere al caer a un barranco, Encontraron sin vida el cuerpo de un hombre, A punta de pistola le roban su moto, Dos detenidos por robo a Coppel-Izúcar, Jefe de jurisdicción sanitaria de Acatlán hace disparos al aire en pleno Desfile del 5 de Mayo, Localizan automóvil con reporte de robo en Izúcar” y así sigue informando de otros delitos menores.

AUNQUE USTED NO LO CREA, EL PARTIDO DE LA Revolución Democrática, creado por ex priistas, como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador y por otros líderes de izquierda, acaba de cumplir 33 años de vida y su estado actual no puede considerarse como grave, sino como estado agónico, pues ha perdido su registro en 15 estados del país, casi la mitad de los estados de la República, por no haber alcanzado tres por ciento de la votación en elecciones locales.

Es un partido que ganó dos veces la Presidencia de la República, pero cuyos triunfos no fueron reconocidos, pues estábamos en el pleno auge del neoliberalismo priista que no permitía la competencia política.

El actual presidente López Obrador fue dirigente nacional del PRD, lo mismo que Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, pero pudieron más las maniobras politiqueras de ‘Los Chuchos’ y fueron anulados.

Actualmente el PRD es dirigido por Jesús Zambrano que fue del grupo comunista de Madera, Chihuahua, que se enfrentó al Ejército y que ahora es el más ardiente defensor de la alianza PRD-PRI-PAN, y por eso en la celebración de su 33 aniversario, los discursos conmemorativos fueron enfocados contra el presidente López Obrador, acusándolo de pretender establecer en México un régimen dictatorial.

López Obrador creó un Movimiento Nacional de Regeneración Nacional, después de haber luchado dos veces con bastante éxito por la Presidencia de la República y los perredistas empezaron a emigrar hacia ese movimiento que ya como partido apabulló en las elecciones del 2018, al grado de que no se pudo implementar ningún fraude.

El PRD quedó prácticamente sin militantes, sin estructura y sin organización. En estado agónico, pues ¿llegará a los 40?