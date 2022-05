Otro pasito en la reconstrucción del PRI

Por fin se llevó a cabo ayer, con el entusiasmo propio de la juventud, que ojalá se traduzca en trabajo efectivo para reconstruir al PRI y educar políticamente a sus militantes, para que en un futuro no lejano, puedan aspirar a ser líderes o candidatos a puestos de elección popular.

Muy lenta se ve la reconstrucción del PRI local. Ayer se tomó protesta a la red de Jóvenes por México y Puebla, que se había anunciado hace varias semanas con la presencia de “Alito” y que fue pospuesta. Por fin se llevó a cabo ayer, con el entusiasmo propio de la juventud, que ojalá se traduzca en trabajo efectivo para reconstruir al PRI y educar políticamente a sus militantes, para que en un futuro no lejano, puedan aspirar a ser líderes o candidatos a puestos de elección popular.

EL DIRIGENTE ESTATAL DEL PRIISMO POBLANO, Néstor Camarillo Medina, dijo en entrevista periodística que Morena es una “desgracia para México” y para demostrarlo citó siete puntos en los que según él, ha fallado la administración morenista:

1.- Fallas constantes en el sistema de salud y estrategias de seguridad.

2.- Falla en el control de violencia contra la mujer.

3.- Cerrazón y falta de empatía del gobierno federal respecto a la violencia contra las mujeres. En esta administración más de 24 mil mujeres han sido desaparecidas.

4.- 2021 ha sido el año más violento para los mexicanos. Se registraron más de tres mil asesinatos y más del 90 por ciento quedaron impunes.

5.- La política de abrazos y no balazos y la implementación de la Guardia Nacional, no han funcionado, ya que suman 120 mil homicidios dolosos y cuatro mil 500 secuestros.

6.- México se volvió el cuarto país del mundo más peligroso, además del asesinato de 36 periodistas.

7.- Y para terminar, dijo que el colapso de la ruta 12 del Metro y los pésimos megaproyectos que se llevan a cabo, son problemas graves y no beneficios para la población.

LO QUE EL PRESIDENTE LOCAL DEL PRI OLVIDA, es cómo recibió este gobierno a México después de las administraciones neoliberales priistas y panistas: En crisis económica, política y social.

La violencia no la creo este gobierno. La violencia y la inseguridad ciudadana, surgió en los gobiernos panistas de Fox y Calderón, que tuvieron como consejero primero y como titular de la Secretaría de Seguridad, a un delincuente cómplice del cártel más peligroso y poderoso de México.

Los grupos criminales fueron enfrentados entre sí, se corrompieron policías, autoridades municipales, autoridades estatales y autoridades federales y hasta altos jefes y oficiales del Ejército.

Desmontar todo este aparato de corrupción, no ha sido nada fácil, pero se ha ido avanzando.

La pandemia del Covid, obligó a las autoridades de salud, a terminar las decenas de hospitales en construcción que habían sido abandonados. Equiparlos, contratar a miles de médicos y enfermeras que no había en número suficiente, enfrentarse a los negociantes de medicamentos que obtenían por contratos con el gobierno, miles de millones de pesos, a contratar con diversos países la dotación de vacunas que se pagaron incluso por adelantado y la muestra es que en ningún momento escasearon para prevenir contagios; se importaron respiradores artificiales, que no había en los hospitales en número suficiente y así México estuvo siempre entre los diez países con mayor número de vacunados.

El número de muertes fue elevado, porque nuestro país es uno de los que tienen el mayor número de obesos, de diabéticos, de hipertensos y el Covid, ataca con fuerza a quienes padecen esos males crónicos, debidos a la pésima alimentación, al excesivo consumo de refrescos y a los llamados “alimentos basura”.

No se ha devaluado el peso, como pronosticaban los adversarios de la 4-T; no se ha detenido la inversión extranjera; no ha habido encarecimiento de los combustibles; el desempleo provocado por la epidemia, se ha controlado; el encarecimiento de las gasolinas y el gas, ha sido contenido, aplicando los excedentes del precio del petróleo crudo, a subsidiar a las gasolinas y al diésel y evitar con ello la elevación en el precio de las tarifas del transporte de personas y mercancías aminorando con eso la inflación.

Ahora bien: la pandemia y la guerra de Ucrania-Rusia, ha provocado en todo el mundo un aumento de la inflación sobre todo en alimentos: los gobiernos tecnocráticos neoliberales, dejaron en el abandono al campo, sobre todo en la siembra de maíz y frijol, porque los campesinos mexicanos tenían poca productividad, y países desarrollados quintuplicaban esa productividad y era preferible importar los alimentos básicos, que producirlos y así, perdimos nuestra independencia alimentaria en maíz, frijol, arroz, leche (porque las fórmulas de los supermercados, son eso, fórmulas, con algo de leche en polvo, pero no son leche) carne y otros alimentos de los considerados como base.

El país no ha solicitado préstamos al extranjero ni con los inesperados gastos que produjo la pandemia y las obras emblemáticas, tendrán que rendir frutos dentro de algunos años, ya que eran obras sumamente necesarias para sacar del atraso, de la postración al sur-sureste mexicano, cuyas riquezas de todo tipo, estaban acaparando, sobre todo tierras para desarrollos turísticos, capitalistas mexicanos y extranjeros.

La construcción de la autopista del Golfo al Pacífico, constituirá un corredor, que sustituirá con ventaja, al antiguo canal de Panamá y la refinería de Do Bocas, permitirá que México vuelva a tener autosuficiencia energética, que ya no existía. El tren Maya, dará un impulso al turismo en el sureste, como nunca lo había tenido.

Que hay problemas, pues claro que los hay; no es fácil desmontar un régimen de corruptos y apátridas, para sustituirlo por un régimen honesto y eficiente, como fue el anhelo del antiguo PRI que, siempre lo hemos dicho, en su etapa constructiva iniciada con Lázaro Cárdenas, logró la construcción del México moderno.