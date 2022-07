Anuncia Melitón Lozano sus aspiraciones por la gubernatura

Ayer le comentamos el autodestape como aspirantes a la candidatura de Morena para gobernador del estado del presidente del Congreso local y del secretario del Trabajo de la entidad, y dijimos que ninguno de los dos tiene ni la experiencia política ni los apoyos necesarios para aspirar al máximo cargo político de la entidad.

El anuncio del titular de la Secretaría de Educación, Melitón Lozano Pérez, de pretender también la candidatura de su partido para gobernar a la entidad es diferente.

Se trata de un político hecho en las filas de la oposición desde sus inicios; fue dirigente del PRD en Izúcar de Matamoros, candidato a la presidencia municipal cuando el PAN gobernaba a Puebla con Rafael Moreno Valle, quien no era simpatizante del PRD aunque ese partido lo apoyó durante su campaña, y a pesar de todo ganó la elección y desarrolló un buen trabajo, tanto que fue diputado local por el mismo partido en el siguiente trienio.

Fue de los primeros perredistas que dejaron ese partido y se pasaron al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, creado por el ahora presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Morena lo lanzó para ocupar la presidencia municipal nuevamente y lo logró muy holgadamente. Su trabajo en los primeros meses fue de excelencia. El mismo Moreno Valle Rosas lo reconoció en un comentario que me hizo personalmente. Dijo que ojalá tuviera 15 alcaldes como él en el estado.

El actual gobernador lo hizo Secretario de Educación Pública del estado, pues es doctor en Educación. Hizo sus estudios de normal primaria en una institución que funcionaba en Izúcar. De ahí pasó a la Normal Superior para ser maestro de secundaria; fue enviado a Colombia para estudiar pedagogía en una universidad católica y de regreso a México fue becado a la Universidad Iberoamericana de Puebla para cursar el doctorado.

Como secretario de Educación Pública de la entidad le ha tocado la crisis derivada de la pandemia del Covid, que ha podido enfrentar con éxito pues mantiene excelentes relaciones con las diversas agrupaciones sindicales de maestros y las clases presenciales se han reanudado con sus altibajos normales en casos como el de la pandemia.

Tiene también muy buenas relaciones con las instituciones de educación privada, que reconocen su trabajo y su capacidad para resolver los problemas.

De los tres políticos locales morenistas que han expresado su intención de participar como candidatos a la gubernatura, hasta ahorita, él es el mejor evaluado.

CUANDO EL PRI ERA EL REY EN ESTE PAÍS, LOS POLÍTICOS locales, es decir, los poblanos que radicaban en Puebla y tenían interés en llegar a la gubernatura, eran varios y todos muy bien entrenados en el manejo de la política local: Guillermo Pacheco Pulido, el único que llegó para cubrir un interinato de cuatro meses antes del actual gobierno; el licenciado Marco Antonio Rojas Flores, que dos veces estuvo a punto de serlo; Miguel Quirós Pérez, que también anduvo cerca y nada más. Fueron los precandidatos favoritos de los políticos locales y de amplios sectores de la ciudadanía poblana, tanto de la capital, como de la provincia.

EL PRI NUNCA TUVO EN CUENTA LA OPINIÓN DE sus militantes y se imponían candidatos nacidos en Puebla, pero desvinculados del Estado durante años.

Los aspirantes locales Pacheco Pulido, Rojas Flores y Quirós Pérez tuvieron una trayectoria extraordinaria dentro de su partido y en la administración pública, lo que los convertía en candidatos naturales si el PRI hubiera practicado un poquito la democracia: los tres fueron dirigentes de algunos de los sectores Popular y Campesino principalmente, los tres fueron dirigentes estatales del partido tricolor, los tres fueron diputados locales y diputados federales, los tres fueron presidentes municipales de la capital del Estado, los tres fueron altos funcionarios en los gobiernos estatales desde secretarios de Gobernación, de Finanzas, de Educación, de Obras Públicas, etc. El licenciado Pacheco Pulido, fue titular del Poder Judicial en dos sexenios; en fin, eran políticos profesionales, con oficio, hechos en la brega política y administrativa y siempre bien reconocidos, bien evaluados.

Diría alguien que no tuvieron suerte; más bien el tiempo político no los ayudó. Los presidentes de la república imponían candidatos en todo el país y generalmente buscaban políticos amigos que se hubieran hecho en la Ciudad de México. Eran otros tiempos y otras circunstancias.

AHORA HAY POLÍTICOS LOCALES CON ASPIRACIONES, con falta de entrenamiento político y con poca o nula sensibilidad social y ahora hasta los aspirantes de nivel nacional tienen los pies bien plantados en Puebla. Tienen unos años de haber salido de su tierra natal, han triunfado en la capital de la república y aspiran al máximo puesto político de la entidad con todo derecho. Vamos a ver qué pasa.

LO MALO ES QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANDAN de cabeza: como lo hemos comentado en este espacio no tienen identidad ideológica, no tienen estructura, no tienen organización y todos enfrentan una división interna que quieran o no los debilita. Morena es el partido en el poder y seguramente va a ganar, pero necesitará contar con un partido fuerte y bien organizado que lo apoye porque en la presidencia ya no estará el actual presidente, que ha sido la estrella política más importante de muchas décadas y es quien le da fuerza al partido gobernante.