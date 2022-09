Cinco años sin el hospital San Alejandro del IMSS

Los enfermos y el personal médico, de enfermería y de servicios que ahí laboraba, tuvieron que ser reubicados en hospitales subrogados lo que ocasionó además de incomodidades, deficiencias en el servicio, pues los médicos y enfermeras no contaban ni con las instalaciones adecuadas, ni los insumos que necesitaban para trabajar con eficiencia.

Antier se cumplieron cinco años de que el IMSS de Puebla perdió el hospital San Alejandro, que sufrió severos daños en su estructura por el terremoto que tantos daños causó al país.

Nos comenta la doctora pediatra Elda Cuesta que ella y otros de sus compañeros fueron enviados al hospital La Margarita del mismo IMSS, que se vio saturado de un momento a otro y lógicamente no se podía brindar el servicio adecuado a los pacientes. Las cosas se agravaron durante la pandemia de COVID-19 y los trabajadores se han visto abrumados.

LA DOCTORA CUESTA, QUE FUE ORADORA en un acto de protesta para exigir la solución al problema, como ofrecieron las autoridades del IMSS y los líderes sindicales de la Sección 1 del Sindicato de trabajadores que encabeza el doctor Sergio Herrera Vázquez, desde hace ya un lustro.

De ese tiempo a la fecha, el IMSS ha tenido que pagar la cantidad de 135 millones de pesos por concepto subrogación de instalaciones para sustituir temporalmente las del hospital regional de San Alejandro, que estaba considerado como uno de los mejores del sistema de seguridad social mexicano.

Consideró que la solución del problema es una de las promesas no cumplidas que hizo desde que fue candidato a la dirigencia sindical seccional el doctor Herrera Vázquez. Pero también las autoridades de la institución ofrecieron solución que cinco años después de la tragedia no llega. Los trabajadores ya están cansados de trabajar en condiciones inadecuadas, y sobre todo sienten pena de no poder tratar a los pacientes que requieren sus servicios como es debido por la carencia de equipo adecuado y de insumos.

LOS PANISTAS SON LOS POLÍTICOS MÁS INCONGRUENTES del país; Si están en el poder se creen los mejores gobernantes del mundo y lo pregonan por todas partes aunque sea una soberana mentira, pues hasta ahora, salvo raras excepciones, han demostrado ser tan corruptos o más que los priistas del neoliberalismo y ser más ineficaces que todos los gobernantes que hemos tenido. Por fortuna solo dos gobiernos panistas ha tenido el país: el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón y esos han sido suficientes para derrumbar al país política y socialmente.

Económicamente durante el gobierno de Vicente Fox, se perdieron tantos empleos que su sucesor, Felipe Calderón, tuvo que ofrecer en su campaña ser “el presidente del empleo”, algo que no cumplió en lo más mínimo, sino por el contrario agravó las cosas a tal grado que hubo un año de su gobierno en que económicamente decreció al grado de que se nos colocó con un PIB menos en un punto porcentual al que ese año tuvo Haití, el país más pobre de Latinoamérica.

LOS PANISTAS CON FOX NOS TRAJERON LA LLAMADA guerra sucia o de lodo, importando “expertos en la materia” de España. Con éste tipo de luchas políticas se degrado una actividad que debería ser respetable en nuestro país.

Las luchas políticas se volvieron guerras de chismes de lavadero, basadas en rumores, en acusaciones no comprobadas contra políticos y familiares de éstos. Se metieron en la vida privada de sus adversarios y descompusieron todo el panorama político de México.

Con Calderón se desató la criminalidad, la violencia, surgieron las bandas del crimen organizado y todo se volvió un caos: no tiene porqué sorprendernos que Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Tamaulipas estén entre los estados más violentos del país, pues tienen o han tenido de algunos lustros a la fecha, gobiernos surgidos de Acción Nacional que tienen la mala costumbre de descomponerlo todo.

AHORA SE ASUMEN COMO LA CABEZA DE LA alianza opositora y se molestan porque diputados del PRI no solo aceptan que el Ejército y la Marina sigan participando en el combate al crimen organizado que ellos desataron, nada más por oponerse. Quieren que la violencia siga y que no sea este gobierno el que acabe con ella o que ponga las bases para acabarla y “amenazan” al PRI con dar por terminada su alianza.

ACCIÓN NACIONAL ES UNA CORRIENTE HISTÓRICA de este país; el PRI representa también una corriente histórica. Los ahora aliados representan a los conservadores y a los republicanos que se disputaron con las armas en la mano, el gobierno de México. El triunfo en el siglo XIX fue de los liberales y el país ha vivido en el liberalismo desde el siglo XIX hasta la fecha.

Ambos por sus excesos y por haber adoptado un sistema económico que agravó la desigualdad social endémica en que ha vivido México desde La Colonia, se unen para no dejar que “Morena siga destruyendo a la patria”. Nomás hágame favor……..

LA Ampep (Asociación Mexicana de Periodistas y Escritoras de Puebla) CUMPLIO 26 AÑOS DE HABERSE constituido en la entidad poblana y lo celebró a lo grande, con un acto muy concurrido en el que se entregaron preseas a poblanos y poblanas que se han distinguido en la lucha social y en el trabajo intelectual.

Recibieron los reconocimientos: Hilda Guyot, primera notario público mujer que hubo en Puebla; Tatiana Bardelaude Mejía, por ser difusora internacional de la cultura y presencia de los pueblos nahuatls; Teresa Lino Bello, difusora de la identidad de arte y mujeres; Gaby Chumacero, por ser voz y defensosra de los derechos de la comunidad lésbico-gay; Maythe Colchero Garrido, por su aportación a la literatura y la academia en las principales universidades de Iberoamérica; Ricardo Carmos, un periodista preocupado siempre por la defensa de los derechos laborales de los periodistas y que en diez años, ha logrado nueve mil becas universitarias para otros tantos estudiantes. También les fue entregado este reconocimiento a Patricia Olamendi, por sus acciones a favor de las mujeres; al doctor Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla y a Eva García Palomino, por sus obra Los Barrios Antiguos de Puebla. A todos ellos, un saludo cordial.