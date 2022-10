Se avecina conflicto magisterial con el gobierno estatal

La exigencia del magisterio estatal perteneciente a la Sección 51 del SNTE, del pago de compensaciones económicas igual a las que reciben los maestros federales y la negativa del gobernador del estado por no haber dinero para ello, está a punto de provocar un conflicto que podría llegar a paralizar a las escuelas del sistema estatal, entre las que se encuentran los centros escolares y el Instituto Normal del Estado, entre las más importantes.

El gobernador Miguel Barbosa dijo que para hacer ese pago el gobierno estatal debería desembolsar 200 millones de pesos que no tiene. Señaló que no se debe nada a los maestros de la Sección 51, pero tampoco se puede absorber una prestación que tienen los maestros de las escuelas del sistema federal, pues la Federación cuenta con recursos suficientes para eso y para más, y el Estado no. Los mentores estatales ya intentaron hacer un paro de brazos caídos el pasado viernes, pero según el gobernador fracasaron, pues decenas de mentores concurrieron a impartir sus clases y no hubo problema.

Pero son muchos los mentores del sistema estatal que consideran que a trabajo igual, salario igual y que si los federales reciben compensaciones a su salario, los estatales también deben recibirlo.

Hasta el momento no se ha hablado de establecer un diálogo entre las partes y por lo tanto el peligro de un paro o de una huelga, está vigente.

LA REGION DE IZUCAR DE MATAMOROS REPORTA un elevado crecimiento de la delincuencia desde la llegada del actual ayuntamiento presidido Irene Olea Torres, morenista y primera mujer que ocupa la alcaldía del importante municipio suriano.

Oficialmente se reportan 287 robos en el tiempo de la actual administración, pero la realidad es que han sido más de 4 mil 200 los casos tanto de robos de vehículos (motos, bicicletas, autos y hasta camiones y trailers), pero el problema es que sólo el 6.7 por ciento de los afectados presenta denuncia ante las autoridades correspondientes y el 93.3 por ciento por temor a represalias, no denuncia el robo de que fueron víctimas.

Se han desatado robos no sólo de vehículos, sino robos a casas habitación, asaltos y otros.

LUIS ADÁN MARÍN NEGRETE, REGIDOR DE GOBERNACIÓN, afirma que la presidenta municipal se niega a trabajar coordinadamente.

El sistema de vigilancia mediante cámaras colocadas en puntos estratégicos de la ciudad (la pasada administración, también de Morena, dejó 33 puntos de video-vigilancia) dejaron de funcionar, porque la alcaldesa se negó a pagar el mantenimiento correspondiente. Las videocámaras funcionaban las 24 horas del día y había un centro de Emergencias y Respuesta Inmediata, que monitoreaba permanentemente el sistema, pero con las nuevas autoridades esto dejó de funcionar.

También se informó, que la pasada administración dejó recursos para la compra de tres nuevas patrullas, cinco moto-patrullas, uniformes y nada de eso se ha adquirido.

La mayor parte de los regidores del actual ayuntamiento están inconformes con lo que está pasando en el tema de seguridad, pero no cuentan con la voluntad de la presidenta y eso está ocasionando que el problema crezca y el descontento de la gente también.

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ESTÁN OBLIGADAS a responder a las acciones delictivas, con una eficiente policía, bien equipada y bien entrenada para ejercer con éxito su trabajo.

Pueden contar con el apoyo de fuerzas de seguridad estatales y federales, pero en el caso de Izúcar no hay esa intención, según lo señalan siete regidores del actual ayuntamiento.

Afirma nuestra colega Erika Martínez del semanario local Enlace que ha habido 58 asaltos a transeúntes de los que 41 fueron con violencia y eso ha provocado un temor generalizado en toda la ciudad a circular por las calles. El 12 de octubre fue denunciado el robo de tres automóviles y 19 motocicletas; cuatro de estos robos fueron con violencia y 15 sin violencia. Urge la atención del gobierno estatal a este problema. También debe intervenir la dirigencia del partido Morena, pues la gobernante del municipio es una correligionaria suya y esta incapacidad para solucionar un problema tan grave, puede tener repercusión en las elecciones próximas.