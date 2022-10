Por fin, los priistas hacen autocrítica

No lo va usted a creer: en la segunda sesión de los Diálogos por México que organizó el Partido Revolucionario Institucional, los discursos de dos miembros de la alta aristocracia de ese partido, Claudia Ruíz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari y Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, aspirantes a la candidatura presidencial del partido tricolor, hicieron autocrítica, afirmando que el PRI le falló a la ciudadanía y por eso fue su aparatosa derrota en el 2018.

Claudia Ruíz Massieu exhortó a los priistas a recobrar la credibilidad de los ciudadanos y a trabajar para hacer del PRI un partido digno y respetable.

Enrique de la Madrid, por su parte, expresó que su partido fue omiso y tolerante ante actos ofensivos de corrupción que desprestigiaron al partido y enojaron a los mexicanos.

La democracia, señaló de la Madrid, sirve para castigar y el partido surgido de la Revolución Mexicana tiene que comprometerse a que no volverá a equivocarse.

Hubo otros oradores como los gobernadores de Coahuila y de Durango, pero los más contundentes fueron la senadora Claudia Ruíz Massieu y Enrique de la Madrid.

El dirigente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, ‘Alito’ después de echar de su ronco pecho contra el presidente López Obrador, afirmando que el país está en zozobra por el pésimo desempeño de esta administración en materia de seguridad, economía, salud y educación, manifestó que con los diálogos por México se inicia la construcción de un proyecto priista de nación. Eso estaría bien, si no hubiera pasado el tiempo de su alianza con el PAN, lanzando ataques sin sentido, ofensas, sin hacer ninguna propuesta más o menos sensata para recomponer las cosas.

DECIR QUE ESTA ADMINISTRACIÓN HA SIDO UN fracaso en lo económico, en seguridad y en materia de salud y educación, es no estar en la realidad.

¿Sabrá el señor Alito en qué condiciones estaba el país cuando llegó a las manos de un nuevo gobierno que inició el pesado trabajo de recuperación económica, política y social? Él no entendió lo que dijeron la senadora priista Claudia y el ex secretario de Turismo, Enrique. Él está pensando en la recuperación del gobierno corrupto, apátrida, ineficiente, que sólo se preocupaba por beneficiar a las clases pudientes mediante un sistema de gobierno enfocado a eso, a enriquecer más a los de arriba y a empobrecer a las clases medias y hundir en la miseria a las clases marginadas. El señor ‘Alito’ debe entender que él no entiende nada de lo que está pasando.

EFECTIVAMENTE, COMO LO SEÑALARON DOÑA Claudia y don Enrique, los priistas son culpables de no haber protestado por el cambio de política de su partido conformado por los sectores campesino, obrero y popular, es decir, por las clases más desfavorecidas, más necesitadas de apoyos públicos, más necesitadas de educación y de servicios de salud eficientes y gratuitos, como los que ahora se están implementando.

Se acabaron los tiempos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, órganos del supercapitalismo estadounidense para dirigir las políticas económicas de los países vasallos. Esos organismos daban, no recomendaciones de política económica, sino órdenes y los países vasallos como era México, tenían que obedecer porque eran los órganos encargados de otorgar préstamos multimillonarios que se perdían en el camino por la corrupción imperante.

EL GOBIERNO DE LA 4T, acaba de ser elogiado, no le quedó otra, por el Fondo Monetario por su acertado manejo del peso frente al dólar; por las medidas adoptadas para controlar la inflación que han permitido a nuestro país estar entre los que menos están sufriendo, a nivel mundial, por el creciente aumento de los precios de alimentos y servicios básicos.

En México se han mantenido los precios de los combustibles y de la energía eléctrica; se está rescatando con gran éxito el control de la producción energética (PEMEX y CFE) y se está impulsando la agricultura y la ganadería, aunque todavía seguimos importando maíz forrajero, que nos venden los gringos, frijol y arroz, y otros alimentos que casi dejaron de producirse en nuestro país por las políticas neoliberales de los gobiernos que antecedieron a éste, priistas y panistas.

DEBEMOS UNA MULTIMILLONADA DE DÓLARES, por lo que pagamos intereses altísimos al Fondo Monetario Internacional precisamente, pero en los últimos tres años, no se ha solicitado un solo préstamo a esa institución.

Colocar a un delincuente aliado del cártel más poderoso del narcotráfico en México al frente de la Secretaría de Seguridad, como lo hizo Felipe Calderón y haber declarado una “guerra” a la delincuencia organizada, es lo que provocó la inseguridad y elevada criminalidad que todavía padecemos.

LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN ESTÁN EN TODO su derecho de criticar a sus adversarios, pero con sensatez, con argumentos sólidos y haciendo propuestas válidas para recomponer las cosas. Criticar por criticar, no presentar alternativas de gobierno y no reconocer los aciertos de los contrarios, no es democrático, es politiquería barata. Es parte de la “guerra sucia” un estilo bajo y ruin de hacer política que sólo divide a la sociedad y degrada a una actividad que debería ser noble, pues el fondo de la política es el servicio a los demás desde puestos públicos.