Como nunca, ingresan divisas al país

Los opositores a la 4T, deben estar haciendo un coraje monumental, pues su deseo de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador truene económicamente al país, cada día se aleja más y México es uno de los pocos países en desarrollo que están en mejores condiciones después de la crisis por la pandemia de COVID-19 y por la guerra Rusia-Ucrania.

El Fondo Monetario Internacional, FMI, que en los tiempos del neoliberalismo prácticamente dictaba la política económica de México, y nuestro país y la hermana república de Chile, estaban considerados como los discípulos más aplicados, más dóciles a las disposiciones de ese órgano de dominio de las grandes potencias, ahora ha tenido que reconocer que el gobierno mexicano, que ya no lo obedece, mantiene un excelente equilibrio de su moneda, el peso, frente al dólar estadounidense y que la divisa mexicana es una de las monedas más apreciadas en el mercado internacional.

POR SI FUERA POCO, AYER SE DIO A CONOCER LA noticia de que el ingreso de divisas a México, está en un nivel record, pues le están llegando ingresos por remesas que los trabajadores migrantes envían a sus familias aquí; por inversión extranjera directa; por venta de petróleo, por turismo, y por exportaciones agroalimentarias.

Los niveles de ingreso de divisas están muy por encima de los que se tenían antes de la pandemia.

Hay una crisis económica mundial por las razones que mencionamos (pandemia y guerra) pero México es de los que están en la lista de los mejor librados. Incluso la inflación existe, pero está mejor controlada, incluso que la que están padeciendo países europeos considerados como potencias económicas. Eso lo dicen organismos económicos internacionales.

LA SEMANA PROXIMA NUESTROS PUEBLOS ENTRAN en recesión, por las conmemoraciones de Todos Santos y de los Fieles Difuntos.

Incluso descansan de los graves problemas que confrontan, los ayuntamientos de San Pedro Cholula, Texmelucan, Tehuacán y otros más.

Ya hemos dicho que el talón de Aquiles para Morena principalmente son sus ayuntamientos, que en muchos casos se han ganado a pulso el repudio popular, debido a abusos por nepotismo, por mal manejo del presupuesto, por las políticas inapropiadas para dar los servicios necesarios para la población y por no contar dicho partido, como ningún otro, con una estructura apropiada para orientar a alcaldes y regidores y evitar conflictos entre los propios integrantes de los ayuntamientos.

Hasta que Morena se convierta en un auténtico partido político, seguirá teniendo problemas de este tipo. Todavía y pese a ser el partido en el poder nacional y estatal, no cuenta con comités municipales suficientes, no tiene organización, no hay una ideología generalizada entre sus militantes; no tiene escuela de cuadros y tampoco un medio de difusión para adoctrinar y orientar a la militancia morenista que tiene una procedencia política muy variada (PRI, PAN, PRD y otros).

AYER SE ELIGIÓ A LA MAGISTRADA MARGARITA Gayosso, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sustituye en el cargo al licenciado Héctor Sánchez Sánchez, que durante varios años tuvo la responsabilidad de dirigir el Poder Judicial en el Estado.

Realizó un buen trabajo durante el tiempo que tuvo el mando. Es descendiente de un hermano del general Rodolfo Sánchez Taboada, que fue el primer presidente nacional del PRI. Su abuelo, también abogado, fue juez del Registro Civil en Puebla.

JOSE MANUEL PEDROZA CERVANTES, ES EL nombre del joven egresado del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, de la BUAP, que obtuvo el primer lugar en investigación histórica y el premio García Cantú, por su trabajo sobre la reforma liberal en México y el Porfiriato.

Alumnos de la principal universidad de la entidad, han obtenido otros premios nacionales en este año, lo que habla bien del nivel académico que existe en la máxima casa de estudios del Estado.