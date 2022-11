Oposición considera que su marcha fue fenomenal, tendrá respuesta el domingo 27

Los opositores al gobierno de la 4T después de su marcha del pasado domingo, en la que muchos de sus participantes demostraron desconocer por completo la propuesta de reforma electoral y acusar al presidente de dictador y de comunista, y de una joven acelerada incluso dijo que López Obrador está hundiendo a México, van a tener respuesta el domingo 27, día en que el presidente rendirá su cuarto informe (se cambió la fecha pues iba a ser el primero de diciembre) y día también en que Morena realizará una marcha que a las 9 de la mañana saldrá del Monumento a la Independencia en el Paseo de la Reforma de la ciudad de México rumbo al Zócalo, donde el mandatario mexicano hablará de sus logros en cuatro años de gobierno.

Nunca antes de este gobierno “que está hundiendo a México”, los poderes Legislativo y Judicial habían tenido tanta independencia del Ejecutivo como ahora y eso que según los opositores, es un dictador comunista; nunca antes había habido tanta libertad de expresión, y en cuatro años no se ha registrado ningún acto de represión por problemas políticos. Se trata de un gobierno que para “hundir a México” ha rescatado el petróleo y la electricidad que gobiernos prianistas estuvieron a punto de entregar al capital extranjero; que para “hundir a México” ha cobrado más de cuatro billones de pesos de impuestos que no se pagaban al fisco porque se los perdonaban los limpios gobiernos prianistas; un gobierno que para “hundir a México” ha metido a la cárcel a funcionarios corruptos del pasado y sigue investigando a muchos más, en fin, un gobierno que para “hundir a México” está realizando una política social para disminuir la criminalidad y la violencia, lo que ha sido reconocido hasta por la OCDE, organismo internacional que parecía patrón de nuestro país, pues lo regañaba por tener los más bajos índices educativos, los más bajos índices en la atención del renglón de salud pública, etc.

El Fondo Monetario Internacional, otro de los organismos que se la pasaba dictando órdenes a los gobiernos priistas y panistas de nuestro país para crear nuevos impuestos, para aumentar el precio de los combustibles y para muchas cosas más pues México le debe a ese Fondo Internacional una súper-millonada de dólares y a los acreedores lo que les interesa es que los deudores les paguen y lo demás les importa un comino; pues bien, ahora el FMI ya no da órdenes al gobierno mexicano, sino que lo felicita por el buen manejo de su moneda, el peso mexicano, que está considerado como una de las monedas fuertes del mundo.

Este gobierno que está “hundiendo a nuestro país” ha merecido los elogios del hombre más rico del país y uno de los más ricos del mundo, porque por sus políticas económicas ha logrado una economía sana que es el inicio de un arranque para garantizar una vida digna a las próximas generaciones. Nos referimos a Carlos Slim. Y para cerrar este párrafo, le informamos que la dueña y presidenta del banco Santander de España ha dicho en su país que México es ahora, el mejor, el más seguro para invertir.

A LA MARCHA POR LA DEMOCRACIA Y A FAVOR del IFE, asistieron doña Elba Esther Gordillo, una distinguida dirigente del magisterio nacional, que recientemente estuvo presa por corrupción. Fue priista destacada y enviada a prisión por un gobierno priista. La realidad es que sí era corrupta como lo prueban sus casas y departamentos en México, California y París y la cuenta de lo que llevaba puesto (vestidos, collares, zapatos, bolsa de mano, pulseras y anillos, en una reunión fifí); Roberto Madrazo, ex candidato del PRI a la presidencia de la República, que hizo trampa en una carrera pedestre en la ciudad de México, para no ser descalificado de la competencia; un Vicente Fox, el ex presidente panista que junto con su correligionario, Felipe Calderón han sido considerados los peores presidentes que ha tenido este país….en fin.

EL GOBERNADOR DE PUEBLA, MIGUEL BARBOSA, HA anunciado que acompañará al Presidente López Obrador en su marcha del próximo domingo y que en Puebla también se organiza otra marcha para el domingo siguiente al 27, o sea en los primeros días de diciembre, al que se espera acudan unas 30 o 40 mil personas.

EL PASADO MARTES 15 DEL ACTUAL, EN EL SENADO de la República, fueron reconocidos por su largo trabajo periodístico basado en la difusión de noticias veraces, realistas y con gran sentido de responsabilidad y honestidad, un grupo de periodistas poblanos y del vecino estado de Tlaxcala. En el grupo de los periodistas de Puebla, estuvo este columnista de Diario CAMBIO, que agradece esa deferencia en todo lo que vale; la compañera María de los Ángeles García Solís, del Sol de Puebla; doña Leticia Montañer, egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que ha trabajado en noticiarios de radio y TV y es actualmente académica de la facultad de Ciencias de la Comunicación en la BUAP; don Raúl Torres Salmerón, que fue directivo de El Sol y la Voz de Puebla y ocupó la jefatura de información en el ayuntamiento poblano, con el maestro Jorge Murad y en el gobierno estatal, con el licenciado Manuel Bartlett Díaz; don Alfonso Yáñez, que fue articulista del diario Novedades de Puebla y titular de información de la BUAP; don Luis Alberto González, periodista muy activo que heredó el empuje de su papá, Mauro González Rivera, fallecido hace tres años y que actualmente es vocero de una importante empresa; don Gilberto Cruz, director del Diario de Puebla y don Javier Rodríguez, que dirige una revista política en esta capital. Estuvo también ‘El Piolín’, un fotógrafo imprescindible que a sus 89 años, sigue trabajando como si tuviera 20.

El presidente del Senado, don Alejandro Armenta, representante de Puebla en esa Cámara, convivió con nosotros y las compañeras de radio de Huamantla y otras ciudades de Tlaxcala, después de la sesión.

NUESTRA MAS SINCDERA FELICITACION Y NUESTRO reconocimiento al licenciado Marcos Rodríguez del Castillo, delegado en Puebla del Instituto Nacional Electoral; está a punto de jubilarse después de muchos años de trabajo intenso y honesto en esa dependencia. Es hijo de Marcos Rodríguez Barradas, periodista que estuvo en el grupo fundador de Diario CAMBIO y se especializó en información económica.