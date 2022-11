Falleció la periodista y ex diputada local Hilda Luisa Valdemar

Falleció ayer en esta capital la periodista y ex diputada local Hilda Luisa Valdemar.

Formó parte del primer equipo femenino de reporteras que trabajaron en el noticiero radiofónico de don Enrique Montero Ponce, fallecido ya también, junto con Irma Sánchez, Pilar Bravo y Socorro Gárate, a quienes después se unieron otras entre ellas Gabriela Cruz.

Fue un equipo femenino, el primero en Puebla y tal vez en el país, que durante años estuvo informando diariamente al público poblano del diario acontecer. La presencia de mujeres en noticieros radiofónicos y televisivos ahora es común, pero en ese tiempo no lo era.

Hilda Luisa fue también locutora radiofónica y pertenecía al sindicato del ramo afiliado a la CTM, la más importante central obrara de esa época que la hizo candidata a diputada local.

Antes de la ola feminista, nuestra amiga y colega tuvo que luchar por posiciones políticas con las primeras mujeres poblanas que incursionaron en esa actividad, entre ellas Rosalía Ramírez Moctezuma, quien falleció el año pasado y que fue diputada federal por el PAN y Ana Teresa Aranda, también panista, que llegó a Acción Nacional junto con la primera ola de neopanistas. En el PRI, Ana Luisa fue una de las primeras mujeres que habían ocupado un puesto de legisladoras.

Desde este espacio enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y a sus compañeras de trabajo. Ella por su carácter siempre amable, fue estimada en todos los círculos sociales que frecuentó.

MAÑANA 24 DE NOVIEMBRE SE CELEBRA EL DÍA Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y por tal motivo, el edificio del Congreso federal en la ciudad de México será iluminado con el fin de visibilizar esta fecha y hacer saber a la sociedad los trabajos que el Poder Legislativo del país lleva a cabo para crear las leyes que permitan la protección de las mujeres y las niñas. Esto lo pidió y fue aprobado, por la diputada morenista Julieta Kristal Vences Valencia.

Por su parte el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, pidió que los diputados se empeñaran en protegerá a las mujeres en mayor estado de desvalidez, como son las que están privadas de su libertad, afirmando que el olvido de estas féminas es tan grave como los actos violentos directos que se cometen contra ellas.

EL ASESINATO DEL JEFE DE LA POLICÍA DE TULCINGO de Valle, allá en el extremo sur del estado, colindando con Guerrero, puso al descubierto la complicidad que hay entre algunos jefes policiacos municipales con la delincuencia y por ello, el gobernador Miguel Barbosa pidió a todos los alcaldes que den de baja a los elementos de sus policías que se compruebe que tienen ligas con personas dedicadas a delinquir.

Al mismo tiempo dio instrucciones para desaparecer la Unidad Mixta de Acción Inmediata de la Policía Estatal, que está formada por policías estatales, identificados como participantes de acciones ilegales. Esta sección de la policía estatal, afirmó el gobernante, fue creada por un ex funcionario, Rogelio López Maya y no cumple con las funciones que se le han asignado. El jefe policiaco asesinado en Tulcingo no tenía siquiera comprobante de no tener antecedentes penales.

HOY SERÁ PRESENTADO UN LIBRO DE MAXIMO Serdán, bisnieto de Aquiles, a las 17:00 horas en la Casa del Libro de la BUAP, 6 Oriente 203 de esta capital. En la mañana, habrá una conferencia de prensa del autor.

El libro lleva por título: Ser Hecho en México y como subtítulo Los Serdán, una familia que hace historia.