La marcha de ayer en ciudad de México: extraordinaria

La marcha política que se llevó a cabo ayer en la ciudad de México fue multitudinaria y la más espontanea, alegre y pacífica que se haya visto en nuestro país.

El entusiasmo y la espontaneidad, nos dicen, fue similar al observado en el año de 1938, durante el régimen de don Lázaro Cárdenas, cuando se nacionalizó el petróleo, pero la cantidad de asistentes fue mucho menor pues el país no tenía la población que ahora tiene ni había la estructura de comunicaciones y transportes con que ahora cuenta.

Los contingentes de los estados del norte, sur, sureste, de todos los rumbos del país, empezaron a llegar desde las primeras horas del día. Algunos habían llegado desde el día anterior. Se notaba la alegría, el entusiasmo de la gente que era entrevistada por los locutores y periodistas de los medios electrónicos de comunicación con que cuenta el Estado Mexicano, en ningún momento expresaron insultos, ni siquiera reclamos a los opositores que acusaron al gobierno de emplear los sistemas priistas del acarreo y del reparto de tortas y refrescos a los asistentes.

Todos, mujeres de edad madura o de edad avanzada, estudiantes, campesinos, obreros y personas dedicadas a las más diversas actividades, expresaban que estaban ahí para apoyar al primer presidente que se pronunciaba a favor de los pobres.

“YO VINE PORQUE APOYO LA CUARTA TRANSFORMACIÓN anunciada por nuestro presidente, para expresarle mi satisfacción por lo que ha hecho y sigue haciendo en beneficio de nuestro pueblo”, dijo una señora de Hidalgo. En términos similares se expresaron hombres y mujeres de la ciudad de México y de otras entidades del país.

“Somos guarachudos de Guerrero y apoyamos a este presidente, el mejor que yo recuerde, pues se preocupa por los problemas de nosotros los pobres y vemos cómo trabaja y como se esfuerza por sacar a México de los problemas de desigualdad y pobreza que siempre hemos padecido”. Otro más, que era del antiguo Distrito Federal, manifestó que su apoyo al presidente fue porque es un gobernante muy humano que se preocupa por la gente, principalmente por los que menos tienen.

Una señora del Estado de México manifestó que sus abuelitos son gente ya grande y que afortunadamente no les falta ni casa, ni alimentos, pues sus hijos y nietos se cooperan para satisfacerles sus necesidades básicas, pero desde que se aprobó el apoyo del Estado Mexicano para las personas de la tercera edad y ellos reciben ese apoyo, se ven más contentos y más independientes pues, “con el dinerito que reciben, pueden satisfacer gustos o necesidades, que les apena pedírselas a sus familiares. Cómo no vamos a estar agradecidas con este hombre”.

Y ASÍ POR EL ESTILO. HUBO MANTAS Y CARTELES al por mayor, con leyendas de agradecimiento y de apoyo al jefe del Ejecutivo nacional y otros que a pesar de utilizar lo que se conoce como “malas palabras” que por cierto son muy usadas, no resultan ofensivas para nadie por su ingenio: uno de esos carteles decía: “Soy indio pata rajada…..y qué chingao”. Otro más; “Yo no vine por mi torta…..vine por mis huevos”; y un tercero que hacía referencia a la marcha en defensa del INE, que realizaron los opositores: “El INE no se toca, porque se ensucian las manos”.

Fueron miles de leyendas de apoyo al Presidente y a la 4T y muy pocos de crítica o insultos a los opositores. También los que hablaron por la tele emitiendo opiniones, fueron muy claros en su apoyo y respaldo a la 4T y al Presidente y nadie o muy pocos se refirieron a los conservadores, fifís, etc. Sí hubo frases de condena enérgica contra la corrupción y contra los corruptos “que actuaron como si fueran dueños de este país” pero hasta ahí.

POR ESO LLAMA LA ATENCIÓN QUE LOS SENADORES Santiago Creel, del PAN y Ricardo Monreal, de Morena, hayan acordado recorrer los 32 estados del país para “reconciliar al país”, “para lograr la unidad”. Eso es desconocer la historia de México y del mundo. En todas partes hay diferencias de opinión, hay diferencias religiosas, diferencias políticas. Para qué carambas queremos un país unido en todo: ¿para morirnos de aburrimiento?

LA GUERRA DE INDEPENDENCIA SE HIZO, PORQUE un gran sector de la población se cansó de ser esclavos, se cansó de ser explotados por los dominadores españoles; la Guerra de Reforma, estalló, porque el Estado no podía ejercer sus funciones políticas, sociales y económicas, porque había otro poder, el eclesiástico, dueño del poder económico, que se lo impedía; y la Revolución de 1910 porque la gente se hartó de una dictadura cuya preferencia eran los ricos y si éstos eran extranjeros, mucho mejor.

¿POR QUÉ SURGIO LA 4T? PORQUE LOS GOBIERNOS surgidos del partido de la revolución se eternizaron en el poder, se corrompieron, abusaron y su preferencia no eran los pobres, sino los ricos y a punto estuvieron de entregar todos nuestros recursos: petróleo, industria eléctrica, IMSS, ISSSTE, minas, etc., al capital privado nacional y extranjero; porque la desigualdad social crecía, porque los sueldos mínimos eran totalmente insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de una familia, porque se estaban privatizando soterradamente los servicios de salud y de educación, en fin, por la inseguridad y la violencia desatada por la ineficiencia, corrupción y torpezas de los gobiernos nacionales, estatales y municipales. Por eso y más, el pueblo castigó a los partidos que habían acaparado el poder, con una votación tan copiosa, que el fraude fue prácticamente imposible.

La reconciliación, la unidad, no se van a lograr porque dos senadores vayan a los 32 estados a pedirles eso. Porque con los únicos que podrán hablar, será con la gente de la derecha que lo que menos quiere es aceptar que los gobiernos que han tenido, y que han sido todos, han actuado pesimamente sin tener en cuenta al sector más amplio de la población que es el de los pobres y de la clase media popular. En tiempos del priismo se decía, que los ricos, dueños de este país, cabían cómodamente en el estadio Azteca y todos los demás quedábamos fuera.