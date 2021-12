Cuidar la reelección

Tiene razón Sergio Salomón Céspedes: el tal Aristóteles Belmont es un Don Nadie que no puede tirarle ‘línea’ a los diputados de Morena en el Congreso local, por más que se presente a sí mismo como dirigente estatal del partido.

Ni lo es, ni lo será, pues Mario Delgado deliberadamente ha puesto pausa a su ratificación, y en vez de ello, envió un nuevo delegado del CEN, Marcos Rosendo.

El tal Belmont, un fuereño más que presume grandes relaciones nacionales en los círculos de poder de Morena, pero en realidad fue traído aquí por Carlos Evangelista como ‘chalán’ y chofer, ahora cree tener la autoridad para erigirse como guía de los votos de los diputados de Morena en el polémico asunto del alumbrado público a propuesta del PRIAN.

En el peor estilo de ¡Acúsalos con tu mamá! Belmont afirmó que escuchó que ya le habían dicho a alguien que sabía que Mario Delgado había rechazado el voto de Morena para ponerse al servicio del PRIAN y cobrarle a los ciudadanos el alumbrado público inexistente en Puebla con cuotas que van de los 4 a los 3 mil pesos de acuerdo al sapo.

Es una medida impopular y lesiva para el pueblo, que se encuentra en la íntima intimidad de Sergio Salomón y la mayoría de Morena. Ahí radica su decisión, pues hasta el momento nadie ha buscado al presidente del Congreso local para que explique su apoyo al DAP, y que le advierta de las implicaciones de votar junto al PRIAN para fortalecer al candidato de la derecha en 2024.

Sin embargo, ha comenzado el ‘run run’ de que la Comisión de Honor y Justicia de Morena podría suspender los derechos partidarios de los diputados de Morena que voten a favor, con lo que estarían impedidos a buscar su reelección u otro cargo con las siglas de Morena en 2024.

¡Traición al partido! ya murmuran los que quieren venganzas por lo ocurrido en 2021.

Hasta donde se sabe, Sergio Salomón quiere ser candidato a gobernador en tres años, o ya de perdida, quedarse con la posición 1 del Senado. ¿Cómo lo hará si tiene una suspensión partidaria por aliarse con la derecha prianista? ¿Quién abogará por él en el CEN si Mario Delgado no le toma la llamada a ningún barbosista?

Y me temo, que para como son las cosas en Morena, no le van a llamar. No por una cuestión personal, sino porque Morena es un caos en el que cada quien hace lo que quiere, y luego vienen las consecuencias.

Los mensajes de López Obrador, sin embargo, son claros: no hay que ‘zigzaguear’ y hay que ser consistente, no aliarse con los enemigos de la 4T.

Por cosas como estas, políticas impopulares y golpes innecesarios a la economía del pueblo, es que el PRIAN fue erradicado en 2018 y no se ve cómo pueda regresar en 2024.

Pero ese es el PRIAN

Otro tema es la fractura previsible en Acción Nacional porque muchos diputados están planteando cuidar su reelección: ¡Cómo volverían a caminar las calles de Puebla, a pedir el voto, si autorizaron una medida impopular con costo a los bolsillos!

De acuerdo con los cálculos del dictamen —habrá polémica porque el artículo 50 constitucional dice que el límite para presentar la Ley de Ingresos Municipal fue el 15 de noviembre, pero el Cabildo angelopolitano lo votó apenas el viernes, por lo que el plazo se encuentra rebasado— se van a recabar unos 140 millones de pesos.

De los siete distritos de la capital, tres son del PAN —Mónica, Oswaldo y Lupita Leal— y cuatro de Morena —Nora, Xel Arianna, Iván Herrera y ‘Toño’ López—. ¿Cómo regresarán a pedir el voto si ya avalaron un golpe al bolsillo?

Los diputados, a diferencia de otros tiempos, tienen que cuidar su reelección.

Claro, eso no le importa ni a Estefan ni a Alcántara, porque ambos son plurinominales: nadie votó por ellos.

Por eso son capaces de todo.