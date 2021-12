Un mensaje durísimo del gobierno de Estados Unidos a Puebla

En esa lista de non gratos , el único personaje del hemisferio occidental que aparece es Mario Marín Torres. Qué orgullo, un poblano en la deshonrosa lista.

En México, el país en el que cuando pasa algo no pasa nada, no deja de ser sorprendente el caso de Mario Marín, el ex gobernador poblano que dieciséis años después sigue pagando las consecuencias del coscorrón a la periodista Lydia Cacho.

Ahora ya ni siquiera esas consecuencias pesan sobre él, quien ya se encuentra preso luego de que este año fue capturado y recluido en el penal de Cancún. Ahora son para su familia: su esposa Margarita, sus tres hijos, parejas y nietos tienen prohibido el ingreso a los Estados Unidos como parte de una sanción ‘blanda’ por violar los Derechos Humanos.

Si tienen visa, se las cancelaron. Si no las tienen, nunca se las van a dar.

¿Sanción blanda?

En efecto, el Departamento de Estado de EU difundió, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, una lista de personajes non gratos de todo el mundo, merecedores de una sanción inédita que implica no sólo a los sujetos activos, sino a sus familias.

En esa lista de non gratos, el único personaje del hemisferio occidental que aparece es Mario Marín Torres. Qué orgullo, un poblano en la deshonrosa lista.

La sanción no es jurídica, sino que es totalmente arbitraria. Aunque Margarita García, Mario Jr., Fernando y su otro hijo, eran la familia real, pues en apariencia no tomaban decisiones de gobierno.

Y ciertamente, ninguno de ellos formó parte de la conspiración para el encarcelamiento de Lydia Cacho. No eran ni judiciales, ni Director de la Ministerial, ni su voz se escucha en la conversación con Kamel.

¿Entonces, por qué la sanción abarca a la familia, una total deshonra del apellido? ¿Por qué pagan quienes no tuvieron nada que ver y, en estricto sentido jurídico, son inocentes?

Pues es una sanción ‘blanda’: un mensaje a otros corruptos y violadores de Derechos Humanos del mundo. Un mensaje durísimo de los Estados Unidos.

¿Y cuál es el contenido del mensaje?

Van a pagar hasta sus familias. No los queremos aquí ni de turistas. No nos interesa su dinero. Son tan despreciables que ni siquiera los dejamos pasar una noche.

Y vaya que los Marín tienen dinero mal habido producto del saqueo sexenal que ejecutaron entre 2004 y 2010.

Pero de los Marín, ni eso quieren los ‘gringos’. Ni sus dólares.

El mensaje fue, nada más, emitido por el secretario de Estado Antony Blinken, unos de los políticos más sólidos de la administración Biden.

El listado es de 12 personas, Mario Marín y otros 11 ex funcionarios de países como China, Bangladesh, Uganda, Bielorrusia y Sri Lanka. Y Se fundamenta en el artículo 7031 de la Ley de Asignaciones al Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021.

En serio, qué miedo.

Y qué vergüenza apellidarse Marín.

Si alguien estaba pensando en violar Derechos Humanos o conspirar contra alguien desde el poder, mejor echarse un pasito para atrás porque un mundo nos vigila.

Que vean al ’góber precioso’: dieciséis años después, sigue pagando las consecuencias de esa conspiración del poder contra un periodista.