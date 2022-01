Puebla vive la inercia de Claudia: no hay cambios

Pero la ciudadanía ya notó el problema fundamental de ‘Lalo’: la ciudad no ha sido su prioridad. Se ve, se nota. Tiene la cabeza en la gubernatura de 2024, pero no en el día a día del gobierno. Porque el gobierno no es disfrazarse cada día de forma diferente ni una batalla frívola por simular actividad frenética. En estos 80 días hemos visto diferentes personajes: ‘Lalo’ jardinero, ‘Lalo’ bombero, ‘Lalo’ zumba, ‘Lalo’ Rey Mago, ‘Lalo’ futbolista y no sé cuántos más. Y ninguno convence.