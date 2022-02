AMLO está perdiendo la guerra de la desinformación

En una guerra de desinformación, cuestionar la ética del periodista que la divulga no conduce a ningún lado. Si la información es sólida, las acusaciones de “chayotero”, “vendido”, “tlacoyero” o “empleado de intereses económicos” no causa ningún impacto en la opinión pública. En otras palabras: para descalificar el reportaje de Loret de Mola se necesitaba información, no meterse a discusión de una dimensión moral inexistente en la lucha por el poder.