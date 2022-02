El impuesto al estacionamiento en la calle vía parquímetros

Ayer el gobernador Barbosa se pronunció al respecto de los parquímetros como una medida recaudatoria, es decir, que su objetivo no es ni la movilidad ni el reordenamiento de las calles, sino una forma de obtener dinero del bolsillo de los ciudadanos. O sea, es un impuesto que se cobra a través de parquímetros.

Ya superó la barrera de los 120 primeros días de su gobierno, pero las encuestas muestran que Eduardo Rivera se hunde sin remedio ahogado en sus propios errores. Pasan los días y empeora la evaluación que hacemos los poblanos. Ayer, Consulta Mitofsky divulgó su Ranking de Alcaldes de México y el poblano apareció en el lugar 69 de 100 evaluados. Muy cerca del sitio 71, donde inician los peores del país.

Ese sitio 69 fue un retroceso respecto de la medición anterior cuando apareció en el sitio 65. Su calificación es reprobatoria porque apenas 4 de cada 10 poblanos aprueban su trabajo. En la medición anterior era 45 %, lo que significa que perdió 5 puntos porcentuales entre diciembre y enero.

La encuesta México Elige es consistente con este dato. En ese sondeo, la aprobación del prianista es de 53.8 %, lo que significa que también aparece reprobado.

No son números para catapultarse a la gubernatura en 2024, tal como lo tiene planeado. Está malgastando la oportunidad, pero está ciego o rodeado de ineptos. Laloland no existe, y si sigue en ese camino, no va a llegar al 2024 en condiciones de competitividad.

Dos fuentes de Ayuntamiento me confirmaron ayer que todo está diseñado para que el impuesto al estacionamiento en la vía pública cobrado a través de parquímetros sea para beneficiar a Parkimóvil, empresa del Yunque. De hecho, ya comenzaron a hacerlo.

Cargo Móvil S.A. de C.V. ya recibió su primer contrato en el Ayuntamiento de Puebla por un monto de casi 2 millones de pesos por adjudicación directa. El objeto del contrato, del que todavía no hay versión pública en Transparencia, es el “arrendamiento de activos intangibles” por lo que probablemente sea algún tipo de licencia de software.

Ayer decía que Parkimóvil, cuya razón social es Cargo Móvil SA de CV, no es una mala empresa. Sin embargo, una fuente me hizo llegar la polémica asignación que le dio el gobierno de Claudia Rivera por 7 millones de pesos por la licencia del software para el cobro digital de infracciones de tránsito.

El problema es que la empresa de Carlos Anaya nunca pudo echar a andar el programa pero sí cobró íntegro su contrato.

Y que requiere una inversión, pues entre las máquinas de cobro, softwares, arañas, grúas y demás, requieren una fuerte inversión. Pero ‘Lalo’ sólo puede dar la concesión por su trienio, ya que si excede ese plazo va a necesitar pasarlo por el Congreso local. Y le puede pasar lo mismo que en el DAP: que le digan que sí pero a la mera hora no.

Y claro, definir si destinará agentes de la SSC a vigilar que los coches paguen por usar la vía pública. ¿O quiénes serán los encargados de inmovilizar los vehículos?

¿Va a quitarle agentes a la seguridad de Puebla para que vigilen el negocio del impuesto a la vía pública?

¿Habrá menos policías en Puebla, porque van a andar cuidando el negocio de Parkimóvil y el Yunque?

Es el único despropósito que le hace falta a ‘Lalo’ Rivera en sus primeros 120 días.

No se sorprenda si en próximas encuestas aparezca con menos del 40 % de aprobación y el rosto de ‘Lalo’ comience a parecerse más al de Claudia.