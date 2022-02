Mi reto a Carlos Loret y a Latinus

Arturo Rueda no puede investigar a Latinus, un medio de comunicación que promulga la transparencia pero no predica con el ejemplo. En una entrevista con Carlos Alazraki, Roberto Madrazo aceptó que su hijo Federico y su yerno Alexis Nickun están ahí, son socios, pero no se les puede identificar jurídicamente en una sociedad empresarial opaca. Como diría mi abuelita: Loret de Mola es candil de la calle, oscuridad de la casa. No habla, ni hablará, de quiénes son sus jefes reales y sus financiadores, así como sus conflictos de interés.