Justicia que se paga, justicia que se vende, justicia que se compra

Ahora sabemos que el espionaje telefónico toca a uno de los hombres más poderosos del país, el fiscal Alejandro Gertz, y eso ocurre en el contexto de la guerra contra Julio Scherer, el ex consejero jurídico, pues todos sus abogados cercanos serán vinculados a proceso por la presunta extorsión al litigante Juan Collado

Desorientado, uno ya no sabe qué le provoca más shock a la vida pública de México: si la masacre tumultuaria del Estadio Corregidora perfectamente premeditada o la constatación de que esa vida pública es una ficción, porque en privado sigue pasando lo que siempre supimos: la negociación de la procuración de justicia. Que en esa penumbra es donde de verdad se mueve el sistema jurídico y político de este país.

La enconada rivalidad entre tres lopezobradoristas nos sigue trayendo capítulos asquerosos de este teje-maneje privado que denigra lo público. Entre el fiscal Alejandro Gertz, el ex consejero jurídico Julio Scherer, y el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, están decididos a desmoronar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Entre más se conoce la trama de complicidades y traiciones entre los tres, queda claro que AMLO en lo único que no ha podido avanzar es en mejorar el sistema de la administración de justicia. Los ciudadanos hemos asistido impávidos a la pelea que mucho tiempo fue tras bambalinas patadas debajo de la mesa, pero que ahora es a puño limpio.

El último capítulo fue el espionaje al fiscal Gertz en una conversación en la que aborda un tema de su interés particular porque implica a su familia política en lo que parece una vendetta. La discusión del Fiscal General de la República con su segundo de abordo acerca del proyecto del ministro Pérez Dayán sobre el amparo próximo a resolverse, revela todo lo que es nuestro sistema de justicia: acuerdos y desacuerdos ‘en lo oscurito’. Puras negociaciones.

En un país democrático, el espionaje es un instrumento con poca validez en el periodismo. Por lo menos presentado así, en una cuenta anónima de YouTube. Pero nuestra historia reciente es pródiga en espionaje con repercusiones políticas, y muy pocas jurídicas.

Un caso emblemático es nuestro ‘Góber precioso’ Mario Marín, a quien el espionaje llevó a la cárcel 15 años después de los hechos. Caso en el que todavía el Poder Judicial discute si esa llamada telefónica obtenida ilícitamente puede ser considerada como prueba en el proceso jurídico pese a su evidente ilegalidad.

En 2008 la Suprema Corte dijo que no, pero en 2019 un Tribunal Colegiado dijo que sí, y liberó orden de aprehensión vs Mario Marín, Adolfo Karam y Kamel Nacif. Entre que son peras o son manzanas, Kamel escapó a Líbano, el ex gobernador sigue en la cárcel y Karam se mantiene prófugo a la espera de la resolución de amparos.

También fue célebre el espionaje masivo que Rafael Moreno Valle y Eukid Castañón practicaron entre 2013 y 2016. Intercepciones telefónicas que tocaron a toda la clase política, empresarial y periodística de Puebla, e incluso llegaron más arriba, pues se espió a Osorio Chong, Luis Videgaray, Ricardo Anaya y más.

Aunque el entonces senador Barbosa y Fernando Manzanilla expusieron ese espionaje y se interpusieron denuncias penales en PGR, todo quedó en la impunidad, aunque también es cierto que esas grabaciones se usaron para presiones privadas y casi nada en lo público. El equipo de espías se dispersó y muchos de esos audios terminaron siendo vendidos en una especie de mercado negro.

Total, el espionaje de ‘Rafa’ y Eukid terminó siendo algo casi prestigioso, porque si ellos no querían escuchar tus conversaciones privadas, significaba que no eras nadie ni valías nada para la vida política de la entidad.

Ahora sabemos que el espionaje telefónico toca a uno de los hombres más poderosos del país, el fiscal Alejandro Gertz, y eso ocurre en el contexto de la guerra contra Julio Scherer, el ex consejero jurídico, pues todos sus abogados cercanos serán vinculados a proceso por la presunta extorsión al litigante Juan Collado.

Pero Gertz tiene otra guerra en particular: la que libra en contra del ex titular de la UIF, Santiago Nieto, de quien ahora sabemos que vendía cartas de exoneración de investigaciones en 10 millones de pesos, y el negocio lo hacía con los abogados vinculados a Julio Scherer. O eso dice Juan Collado en su denuncia que fue aceptada por la FGR y generó este conflicto infernal.

¿Quién tiene la capacidad de espiar al Fiscal General de la República?

¿Otra vez las armas sucias del PRIAN, o las bodas de odio entre Gertz, Santiago Nieto y Julio Scherer?

¿Conclusión?

La procuración y administración de justicia en este país sigue siendo un ‘chiquero’, con AMLO y sin AMLO, el verdadero lastre de la 4T que amenaza con hundir al proyecto en medio de sus vendettas personales.

Justica que se paga, justicia que se compra, justicia que se vende.

¿Algo cambió?