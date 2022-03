AMLO se hunde en Puebla rumbo a la revocación

Ahora sí, no hay margen para la simulación de Eric Cotoñeto y su operador Jorge Mota, pues aunque hace dos semanas les dieron el aval de Palacio Nacional para hacerse cargo del proceso, es la hora en que no se ve nada: no hay espectaculares, no hay lonas, no hay apoyo en medios de comunicación, no hay bardas pintadas, no hay medallones en el transporte.