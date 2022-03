Alegrías y tristezas que rodean a AMLO

López Obrador recurrió a las viejas reglas de la política: despido y olvido. Así se fue primero Olga Sánchez. Luego Scherer. Luego Santiago Nieto. Y el único sobreviviente es Gertz, ahora bajo fuego del ex consejero jurídico y del ex titular de la UIF. Pero ellos no olvidaron. Sus egos les piden revancha aunque se lleven a la 4T entre las piernas