Fantasías periodísticas y delirium tremens dipsomaníaco

Estefan Chidiac, hace unas tres semanas, buscó con afán a Mier Velasco para tener una reunión “productiva para ambos” en el lugar que eligiese el morenista, de preferencia en CDMX para escapar a los ojos locales. Pidió la reunión con Mier a través de un priista poderoso en San Lázaro, quien transmitió el recado como un favor encarecido. Mier contestó no. “No me interesa reunirme con Estefan, no tengo nada que platicar con él”.