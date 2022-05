Encuesta de Reforma: el PRIAN en la lona

Lo que no crece es la oposición, y hasta cae. En el mismo periodo el PAN pasó de 20 puntos a 19, y el PRI de 19 a 18. Su “victoria” en la Reforma Eléctrica se tradujo en una caída marginal de un punto. No sumaron nada y hasta perdieron un punto.

Aplica un ¡Tomen, para que aprendan! La encuesta de proyecciones electorales rumbo al 2024 del diario Reforma, y vaya que es el periódico más cercano a los empresarios conservadores, revela que el PRIAN sigue en la lona y que el proyecto electoral de Morena avanza viento en popa para mantenerse en el poder.

No hay casualidad, sino causalidad. Como lo escribí ayer, los cuatro puntos que recuperó AMLO en su evaluación presidencial, son los mismos que creció la intención de voto del candidato presidencial de Morena: pasó de 43 en septiembre de 2021 a 47 por ciento este mayo.

Tan imposible como los números revelados por el mejor encuestador de México, Alejandro Moreno, respecto de las elecciones a gobernador en seis estados en El Financiero. Los cuatro en los que Morena tenía ventaja —Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo— ya son palizas.

El que estaba perdido —Durango— ya se acercó a empate técnico. Solamente en Aguascalientes gana el PRIAN, por lo que el escenario más factible es cinco a uno, el peor cuatro a dos. Pero falta mucho.

Volvemos a la encuesta de Reforma: sin duda la variable más importante es, perdón por insistir, la fortaleza de AMLO. El apoyo que traes es enorme, pues 65 por ciento de los encuestados votarían por alguien que le dé continuidad al tabasqueño, y solamente hay un apoyo de 25 por ciento para quien diga estar dispuesto a frenarlos.

La fortaleza de Andrés Manuel no es imbatible, y ya no tiene el teflón de 2018, pero si dos de cada tres mexicanos piensa en términos de “continuidad” y no de “cambio”, el PRIAN no tiene mucho que ofrecer en 2024.

Ahora, un respiro para el PRIANRD: muchos consideran que la suma total de la oposición, incluyendo a MC, harían un súper candidato competitivo. No lo muestra así la encuesta, pues a ese monstruo PRIANRDMC lo rechaza 54 por ciento de los encuestados.

El dato final: 58 por ciento de los encuestados ve más fuerte a la alianza Morena-PT-PVEM que a la del PRIAN, que sólo reúne 17 por ciento.

¿Este posicionamiento es un accidente, ocurre en un vacío?

Claro que no. Solamente los analfabetas de la política podrían creerlo así. Y se entiende si su especialidad son los versos alejandrinos. Pero un análisis simplón, de esa naturaleza, no podría comprarlo ningún verdadero entendido.

Como dijo Arquímedes: dame un punto de apoyo y moveré al mundo.

¿Cuál es esa palanca arquimédica?

El discurso de los traidores a la Patria generada en la noche del sacrificio de la Reforma Eléctrica en San Lázaro.

Ese impulso da para ganar 4-2 o 5-1 en las próximas seis gubernaturas. Para repetir en la Presidencia, se requiere mantener el impulso con la Reforma Electoral de la que no hay manera de que el PRIAN libre de manera correcta.

Si rechazan la Reforma Electoral, ahora serán traidores a la democracia, amantes del dinero, adictos a sus privilegios.

Traidor a la Patria+Traidor a la Democracia es una combinación invencible.

Si aceptan la Reforma Electoral, perderán a sus aliados consejeros electorales, y la estructura de la representación se va a alterar de manera profunda.

Todas las batallas están radicadas en San Lázaro.

Morena en la Cámara de Diputados es la palanca arquimédica del 2024.