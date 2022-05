Estoy a su disposición, Fiscal Higuera Bernal

No se lo pido Fiscal Higuera Bernal: se lo exijo ser citado a comparecer para desmontar las acusaciones que me involucran a mí, a Multisistema de Noticias CAMBIO, y a Ignacio Mier Velazco. No es la primera vez que se me involucra en una infamia de tal naturaleza para coartar mi actividad periodística. Y tampoco es la primera vez que enfrento vendettas desde el poder promovida por políticos resentidos por evidenciar sus corruptelas