Armenta pidió a Santiago Nieto la investigación

El senador pidió a Nieto atacar a su primo. El Titular de la UIF concedió, pero para no mancharse las manos la envió a la Fiscalía de Puebla en vez de a la FGR, donde Alejandro Gertz no le toleraría otra marranada corrupta. Allá no iba a prosperar, aquí a lo mejor. Como en la Fiscalía de Puebla tampoco puede proceder de manera ilegal, ‘Soldadote’ se desesperó y decidió hacerla pública