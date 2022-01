Continúa clausurado Villa Ilusión tras falla en juego mecánico El Himalaya

Un accidente ocurrido en un juego mecánico conocido como El Himalaya, ocurrió al interior de Villa Ilusión, evento organizado por particulares y que llevó a clausurar dicha área la cual se llevaba a cabo en el Centro de Convenciones.

Irving Lozada es uno de los organizadores y hasta el momento no ha dado a conocer alguna postura al respecto, sin embargo, está afectando al resto de los comerciantes sobre todo los de comida pues no han podido reanudar sus actividades ni tampoco vender sus productos.

Fue la noche del 25 de diciembre cuando alrededor de las 12:00 de la noche se presentó una falla en uno de los juegos mecánicos, no es la primera vez que sucede que en estos juegos hay un accidente, pero de manera inmediata apagaron las luces y cerraron el lugar, para que nadie se diera cuenta.

Momentos después personales de Protección Civil clausuró el juego y no han podido reabrir al no pagar la multa ni los daños causados. Ahora los comerciantes piden que les reembolsen el dinero invertido, así como el que les dejen sacar sus cosas y poder vender en otro lado pues se les está pasando la caducidad de algunos productos.

"A raíz de ese incidente a los comerciantes no les es posible sacar sus cosas de trabajo ya que se les niega el acceso a lugar y no hay respuesta alguna tanto de las autoridades como los organizadores. Y no quieren que la gente se entere del percance, pero no dan respuesta desde lo sucedido" refirió uno de los afectados.