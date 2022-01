Se registran cuatro planillas para plebiscitos de juntas auxiliares en Tlalancaleca

San Matías Tlalancaleca Pie. - Cuatro planillas se registraron ante la Comisión Organizadora de Plebiscitos para participar en la renovación de representantes de las juntas auxiliares, en dónde dos comunidades tendrán planilla única.

Las planillas que acudieron a registrarse son: “Planilla por la unidad”, en la junta auxiliar de Juárez Coronaco, encabezada por el C. Adrián Flores Olvera; “Por un Futuro Mejor”, en la junta auxiliar de San Antonio Chiautla de Arenas, encabezada por el C. José Apolinar Macías Ramos, así como “Cuenta Conmigo” y “Bienestar para Tláloc”, para la junta auxiliar de San Francisco Tláloc, encabezadas por el C. Benito Susano Ramos y el C. Jovanny González Chapuli, respectivamente.

Es de mencionar que en dos de las tres comunidades tienen registrados un solo candidato como es el caso de Juárez Coronaco y San Antonio Chautla de Arenas.