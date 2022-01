Pueblos Unidos defenderá 200 hectáreas de Huejotzingo tras ampliación del Aeropuerto

Miembros del llamado Frente de Pueblos Unidos, dieron a conocer que defenderán predios de los municipios Huejotzingo, Juan C. Bonilla y Tlaltenango, tras ser avisados de una posible ampliación del Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, la cual, pretende realizar el gobierno del estado de Puebla que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta.

En rueda de prensa, indicaron que tienen la información de que serán 200 hectáreas destinadas para la ampliación de dicho aeropuerto ubicado en los límites entre Huejotzingo y Juan C. Bonilla.

“Esta ampliación va a generar el asentamiento de más industrias, de más parques industriales, buscan detonar el que está pendiente, el parque industrial ciudad textil Huejotzingo, está suspendido provisionalmente, no tienen drenajes. Que no nos extrañe que, basándose en estos decretos presidenciales, no nos extrañe que lo quiera hacer el estado”, dijo uno de los miembros.