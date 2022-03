Acusan de acosador sexual al director de Protección Civil de Chiautzingo

Edwin Rodríguez Romero, director de Protección Civil de Chiautzingo es acusado por acoso sexual y misoginia, luego de que presuntamente este funcionario público intentara realizar tocamientos lascivos en contra de algunas mujeres de la demarcación y hostigarlas a través de redes sociales.

Fue por medio de una serie de denuncias en redes sociales en donde el director de Protección Civil del Ayuntamiento de Chiautzingo, Edwin Rodríguez fue señalado de aprovecharse de su cargo para acosar a las mujeres de la zona e incluso de intentar tocarlas de manera obscena.

“Edwin R, director De Protección Civil se aprovecha de su puesto en el Ayuntamiento para engañar a las chicas y utilizarlas, es machista, misógino, infiel, acosador y padre irresponsable, Si tú has sido víctima de este patán no estás sola y no te quedes callada, somos varias, evita que esto les pase a más chicas”, se lee en una de las denuncias en contra de este funcionario municipal de Chiautzingo.