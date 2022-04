Familiares de Abraham M. aseguran que fue acusado sin pruebas por la muerte del pequeño Santiago en 2019

Familiares de Abraham M., señalado del homicidio de un niño de nueve años de edad quien murió a causa de una bala pérdida en el Hotel Posada María Sofía en mayo de 2019, acusaron que la Fiscalía General del Estado armó un chaleco en su contra para inculparlo sin pruebas, aunado a que aseguraron que existen una serie de inconsistencias e irregularidades en el proceso legal que se ha extendido por tres años.

La noche del 4 de mayo del 2019, el pequeño Santiago N de nueve años murió a causa de una bala pérdida que lo impactó, mientras se encontraba en compañía de su abuelo cuidando los coches de los asistentes a una fiesta en el Hotel Posada María Sofía, por lo que Abraham M. fue detenido y sentenciado a 14 años de prisión.

Ante esto en entrevista con CAMBIO, Rosa M. hija de Abraham M., aseguró que su padre fue sentenciado de manera injusta debido a que la Fiscalía General del Estado jamás presentó las pruebas fehacientes que acreditaran la responsabilidad de su progenitor a quien acusaron de realizar disparos al aire, indicando que todas las acusaciones se basaron en los dichos de un sólo testigo que incluso cambió su declaración sobre lo ocurrido en dos ocasiones.

Rosa M., hija del inculpado, manifestó que además la Fiscalía General del Estado no pudo comprobar que su padre estuviera en el lugar y a la hora de las detonaciones, asegurando que su padre ya se encontraba dormido, debido a que sus labores en el campo comenzaban en las primeras horas de la madrugada.

Esta mujer agregó que además de que la investigación se basó en el testimonio de un sólo testigo, expuso que aunque éste asegura que vio disparar al aire a Abraham en repetidas ocasiones la noche del 4 de mayo del 2019, Rosa M. indicó que su padre no cuenta con movilidad en su mano derecha y ante eso es incapaz siquiera de empuñar un arma.

Asimismo, esta mujer acusó que la Fiscalía General del Estado ha manipulado el proceso legal en contra de su padre, asegurando que incluso compró a sus abogados ya que en al menos tres ocasiones han tenido que cambiar de defensor ante las trabas de la dependencia.

“Él siempre me ha pedido que luche yo, que vaya a buscar al licenciado, al presidente de la República para que nos puedan ayudar, y se acaben tantas injusticias, él es inocente, lo puedo asegurar, él no lo hizo, no mató a nadie, ni disparó ninguna arma, que el presidente oiga mi petición y le suplico me ayude. Porque no hay justicia para el niño, ni justicia para él porque lo están inculpando por algo que no hizo, porque no tiene pruebas de nada más que el dicho de un testigo”, concluyó Rosa M.