Promete Tlatehui retomar construcción del edificio sede para el DIF de San Andrés

El presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, aseguró que antes de que concluya su segundo año de gobierno quedará lista la construcción del edificio del DIF Municipal que quedó en total abandono desde 2018 tras el gobierno de Leoncio Paisano Arias.

En entrevista el edil sanandreseño indicó que, tras tres años y medio de litigio, se retomará la construcción del nuevo edificio del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la cabecera municipal, mismo que quedó inconcluso durante el gobierno del ex presidente municipal Leoncio Paisano Arias.

Cabe recordar que durante la administración de Paisano Arias se inició la construcción de un nuevo edificio para el DIF, sin embargo, la obra no fue concluida, por lo que la gestión de la ex alcaldesa morenista Karina Pérez Popoca denunció ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la empresa de nombre Constructora y Desarrolladores de Servicios Unidos SA de CV por el incumplimiento del contrato.

Tras lo anterior dicha constructora intentó defenderse legalmente, pero el gobierno de Pérez Popoca logró hacer efectiva la fianza de incumplimiento por la cantidad de 5.4 millones de pesos, además la fianza de anticipo por la cantidad de 4.1 millones de pesos y otros, dando un total de más de 24 millones de pesos.

En entrevista Tlatehui Percino informó que se recibió un oficio por parte de la Cuarta Sala del Tribunal de Administración donde se le informó que el edificio ya no está impedido para ser intervenido.

“Como administración tenemos la responsabilidad de reactivar dicha obra, entonces he pedido a los regidores que me acompañen, a mi esposa, para ver el estatus, recordar que el proceso legal que ha llevado este proyecto, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de conocer cuál era el estatus, realmente estamos conociendo las áreas, el avance que se tuvo, y bueno estaremos en corto iniciando los trabajos si esto nos lo permite la Auditoría para que podamos activar este espacio”, dijo.