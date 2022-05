Hermanas atropelladas en Momoxpan exigen justicia y que el responsable sea detenido (FOTOS Y VIDEO)

El salir a observar por unos minutos el eclipse lunar en la banqueta de su casa en San Pedro Cholula se convirtió en una pesadilla para las hermanas Araceli de 23 años, Montserrat de 14 y Jennifer de 13 años, a quienes un automovilista les pasó su unidad por encima y a toda velocidad para posteriormente darse a la fuga; ante esto la familia Jiménez Méndez exige justicia para lo que consideran se trató de un atentado en contra de esta joven y las dos niñas.

En entrevista con CAMBIO, la hermana mayor, Araceli Jiménez Méndez, relató que fue cerca de las 22:45 horas del domingo 15 de mayo cuando se encontraba con sus dos hermanas menores de edad, Montserrat y Jennifer, observando el eclipse lunar a las afueras de su casa ubicada en la calle Revolución Poniente en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan en San Pedro Cholula.

Fue en ese momento en el que un automovilista que circulaba a exceso de velocidad y que se subió a la banqueta las arrolló, pasándoles por encima con todo el vehículo, hecho que quedó grabado gracias a una cámara de vigilancia.

Tras arrollar a Araceli de 23 años, Montserrat de 14 y Jennifer de 13 años, el responsable huyó del lugar con rumbo desconocido y hasta el momento se desconoce cualquier tipo de información o indicio para dar con el responsable de este hecho.

Araceli añadió que tras ser atropellada junto con sus hermanas sus padres salieron a auxiliarlas, reportando el incidente al número de emergencia 911 y teniendo que esperar más de una hora y media para que llegara una ambulancia.

La joven denunció que al arribo de la ambulancia, los paramédicos se negaron a llevarlas a un hospital público bajo el argumento de que no había lugares y forzosamente tenían que llevarlas a un nosocomio privado.

"Cuando la ambulancia llegó, mi padre les dijo que nos llevaran a un hospital público, pues no teníamos dinero para uno particular, pero los de la ambulancia nos dijeron que todos los hospitales públicos estaban llenos y que nos tenían que llevar a un particular. Por lo que nos llevaron al hospital Angelopolitano, donde para recibirnos cobraron casi 14 mil pesos, a parte todo el medicamento que se nos dio durante nuestra estancia", indicó Araceli.

Tras recorrer dos hospitales, los cuales tuvieron que abandonar para evitar generar una cuenta más costosa, Araceli y Montserrat fueron llevadas de regreso a su casa, en donde actualmente se encuentran en recuperación.

Mientras tanto, la menor de ellas, Montserrat de 13 años, fue trasladada al Hospital para el Niño Poblano (HPN) donde le aseguraron a su familia que dicho nosocomio no se encontraba lleno y además nunca se les notificó sobre el caso.

Además, en este hospital, Jennifer fue operada de la rodilla izquierda durante la tarde del martes y dada de alta por la mañana del 18 de mayo, y actualmente se encuentra en recuperación en su casa.

"Llegamos al hospital del Niño Poblano, donde operaron a mi hermana y a mí me dieron de alta ya que no tuve fracturas, pero me cuesta mucho trabajo poder mover mi pierna izquierda. Lo interesante es que una trabajadora del hospital nos dijo que nunca se les notificó sobre nuestro accidente, por lo que pudimos llegar desde un inicio y no haber gastado todo el dineral que pagamos en hospitales particulares", recalcó.