Denuncian corrupción y bloqueo del personal del MP de Tlahuapan

Los habitantes de Santa Rita Tlahuapan denuncian malos tratos por parte del personal de la agencia del Ministerio Público de la demarcación, del cual aseguran que además de incurrir en presuntos actos de corrupción, se niega a tomar las denuncias de la ciudadanía como en el caso de la desaparición de Alondra N de 18 años, situación que derivó en el bloqueo por un par de horas de la autopista México-Puebla.

Aunado al caso de Alondra, en donde el Ministerio Público de Tlahuapan se negó a recibir la denuncia por parte de sus familiares, dicho órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado fue acusado recientemente por las hermanas Taboada de la Cruz de ponerles trabas para denunciar el despojo de su casa del que fueron víctimas.

En su edición del pasado 17 de junio, Diario CAMBIO dio a conocer que las hermanas Taboada de la Cruz acusaron que el Ministerio Público de Tlahuapan además de negarse a recibir su denuncia, se puso de lado de las personas que las despojaron de su vivienda, señalando un presunto acto de corrupción.

Este tipo de casos cometidos por parte del personal del Ministerio Público de Santa Rita Tlahuapan fueron confirmados por la presidenta municipal de la demarcación, Rosiceli Díaz Hernández, quien además indicó que existen más quejas en contra de esta agencia de la Fiscalía de Puebla.

En entrevista, la presidenta municipal de Tlahuapan de extracción priista señaló que las quejas de la ciudadanía de su demarcación radican en que además de no aceptarles las denuncias, aquellas que son recibidas son archivadas de inmediato debido a que presuntamente jamás se les da seguimiento.

“Hemos tenido varias quejas respecto a eso, ya que llegan a presentar sus denuncias, no se las reciben o algo pasa y no les dan la atención. La ciudadanía piensa que es el Ayuntamiento, pero es el personal de Fiscalía quien no atiende la solicitud para levantar las denuncias”, comentó Díaz Hernández.