Se reporta saldo blanco durante el Tecate Comuna en San Andrés Cholula

El presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, aseguró que hubo saldo blanco durante los dos días en que se realizó el festival del "Tecate Comuna ", en su municipio.

En ese sentido, el edil sanandreseño refirió que solamente hubo un par de reportes de robo de autopartes, sin embargo, justificó que dichos robos no sucedieron dentro del estacionamiento del evento. Por lo cual se reporta un saldo blanco durante todo el fin de semana.

“Vimos mucha participación, en lo general no se tuvieron problemas a destacar, aquellos que tuvieron algún problema por el robo de autopartes fue porque no hicieron uso de estacionamientos establecidos, en general fue un evento exitoso, me da gusto que llegue la gente a San Andrés Cholula, fue una derrama importante, que ese fue nuestro objetivo”, dijo.