Destituyen a Sandra Luz Prieto como secretaria de Turismo de San Pedro Cholula

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, informó que Sandrá Luz Prieto Budar dejó de ser la titular de la Secretaría de Turismo municipal a tan solo tres meses de haber llegado a dicho cargo.

En ese sentido, Angón Silva indicó que dicha separación de Prieto Budar se debió a los pocos resultados que dio en temas de turismo en el municipio durante el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría antes mencionada.

“Sandra Budar deja de ser parte del Gabinete, por el momento no vamos a tener secretario por lo que trabajaremos con las direcciones, realmente la operatividad la llevan ellos y estoy muy satisfecha con el trabajo de los tres directores que están en esta Secretaría, siempre lo he dicho, quien no dé el ancho se tendrá que ir, acá venimos a trabajar y a dar resultados, quien no los dé pues con la pena habrá gente que sí se entregará al cien por ciento y que sí trabajará por San Pedro Cholula”, dijo.